Компания-агрегатор «Ситимобил» полностью заблокировала в своей системе весь петербургский таксопарк, в котором работал «рукастый» водитель, на неподобающее поведение которого пожаловалась сначала одна, а потом и вторая девушка. Обе стали свидетельницами самоудовлетворения шофера прямо в машине.- Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом, - сообщает пресс-служба «Ситимобила».Причиной блокировки стало то, что для каждого шофера у агрегатора имеется свой ID - идентификационный номер. Обойти отслеживание по ID возможно только по договоренности с таксопарком, либо украв аккаунт у другого шофера. Оба момента являются серьезными нарушениями.Напомним, что первый раз на таксиста-онаниста пожаловалась петербургская девушка-фотограф Мария. 11 января она летела по делам в Москву и заказала такси до Пулково. Водитель, начав с личных разговоров, поинтересовался, когда пассажирка приобрела первый сексуальный опыт, а потом остановился на обочине, включил порно на телефоне и занялся самоудовлетворением.Весь процесс девушка сняла на видео, после чего пожаловалась перевозчику и опубликовала материалы в соцсетях. Там ей написала уже другая петербурженка, которая рассказала о подобном случае с тем же водителем, только вот имя у него было другое. Это и вызвало возмущение компании-агрегатора, отправившего таксопарк в «вечный бан».Первая потерпевшая уже написала заявление в полицию, сам таксист пока правоохранительными органами не задержан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Таксисты поймали коллегу, который рукоблудил при пассажирке в Санкт-ПетербургеИностранца-извращенца передали полиции, его сразу узнала жертва (подробности)