Уголовное дело из-за вовлечения детей в незаконный митинг возбудили в Санкт-Петербурге

Полиция возбудила уголовное дело о вовлечении подростков в несогласованные акции в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге возбудили еще одно уголовное дело после незаконного митинга, прошедшего 23 января в центре города. В этот раз статья следующая – о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних. Но не сообщается, в отношении кого именно возбуждено дело. Виновникам грозит в худшем случае лишение свободы в колонии до четырех лет.

Напомним, в Северной столице помимо этого возбудили еще 4 уголовных дела сразу после окончания стихийного митинга: два – за применение насилия в отношении власти, а остальные по статьям за препятствование движению автомобилей и повреждение служебного транспорта ДПС. У одного из буйных участников «мероприятия» даже нашли марихуану.

В МВД уверены, что некоторые участники незаконного митинга были младше 18 лет и повелись на провокации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В МВД сообщили, что в курсе появления призывов в интернете, касающихся участия в новой несогласованной акции. И тут же добавили – провокации будут немедленно пресекаться, а нарушителей ждет ответственность.

- Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - пообещали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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