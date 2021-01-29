В Петербурге сделали операцию младенцу, рожденному с коронавирусом

В Педиатрическом университете прооперировали новорожденного, перенесшего COVID-19 / Фото: СПбГПУ

В Санкт-Петербурге хирурги государственного Педиатрического университета прооперировали малыша, перенесшего короанвирусную инфекцию. Мальчик родился недоношенным 1 января 2021 года во Всеволожске. Ребенок весил всего 1460 граммов. У него и его мамы диагностировали COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме. А вот врожденная патология - артрезия пищевода - оказалась куда тяжелее.

- Это порок развития, при котором отсутствует сообщение между ротоглоткой и желудком, то есть пациент не может получать пищу через рот. Кроме того, у этого ребенка было сообщение желудка с трахеей – так называемый трахеопищеводный свищ. И часть воздуха, который он вдыхал, попадала в желудок и раздувала его. Желудок, в свою очередь, еще больше сдавливал легкие, – пояснил детский хирург операционного отделения Перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти.

Эту патологию можно было выявить до рождения во время третьего скрининга. И маму бы отправили в перинатальный центр. Однако женщина успела сделать только два УЗИ. На тридцатой неделе родов ее госпитализировали из-за угрозы преждевременных родов.

- Тест показал, что у меня коронавирус, но болезнь протекала бессимптомно. Врачи пытались отложить момент родов, говорили, что ребенок должен немного подрасти. Но в итоге им пришлось сделать экстренное кесарево. В тот же день мне сообщили, что малышу нужна операция, - рассказала Ирина, мама малыша.

Уже 3 января малыш попал в клинику университета. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, и 4 января мальчика прооперировали. Врачам удалось избежать открытого хирургического вмешательства, проведя малоинвазивную процедуру, при которой делается один прокол в груди. Это сложная операция, которая длилась два часа.

Врачи отмечают, что операцию малыш перенес хорошо. Сейчас после операции все стабильно и он уже прибавил в весе 300 граммов. Мама мальчика пока находится на карантине и ждет встречи с сыном.

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