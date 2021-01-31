«Опасный участок»: весь центр Санкт-Петербурга почти сутки будет закрыт для автомобилей и пешеходов

В Санкт-Петербурге вновь перекрывают центральные улицы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге перекрыли центральные улицы, включая главную магистраль города – Невский проспект. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ограничения для проезда автомобилей ввели еще в 9:00 утра 31 января. Снять же их планируют не раньше 23:59.

- В общей сложности движение оказалось ограничено более чем на двадцати улицах Адмиралтейского и Центрального районов, - отмечают операторы сервиса. – Включая набережные, площади, а также подъезды к достопримечательностям – к примеру, Александринскому театру.

По данным "Яндекс.Пробок", ограничения сохранятся до 23:59. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отдельные участки дорог сервис пометил как «опасный участок». На фоне перекрытий уже постепенно начинают собираться пробки. Так, с большим трудом на данный момент можно проехать по четной стороне Садовой улицы начиная от пересечения с Московском проспектом и заканчивая домом 20-30. «Стоит» также участок Невского проспекта от площади Восстания до пересечения с Полтавской улицей, «плотно» на набережной Лебяжьей канавки.

Отметим: вероятнее всего, ограничения движения связаны с предстоящим несанкционированным митингом. Подобная акция протеста прошла в Санкт-Петербурге в минувшую субботу, 23 января - люди перекрывали отдельные улицы и лезли в драку с ОМОНом, обеспечивающим общественный порядок. На некоторых из участников незаконного мероприятия впоследствии завели уголовные дела.