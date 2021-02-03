Маршрутка с людьми вылетела с дороги и перевернулась на Приморском шоссе в Петербурге

Маршрутка перевернулась на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло на Приморском шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. На подъезде к Зеленогорску в кювет улетел автобус ПАЗ, следовавший по коммерческому маршруту. В этот момент в салоне находились пассажира. По словам очевидцев, один или несколько человек погибли.

- На Приморском шоссе, по низу в сторону Зеленогорска, автобус вылетел на встречку, есть погибшие и пострадавшие. На месте сотрудники ГИБДД. Водители проезжающих мимо машин помогали приподнять автобус, что бы помочь пострадавшему, которому придавило голову. Это ужас, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - Спасибо всем, кто помогал!

Позднее появилась официальная информация о произошедшем от ГИБДД.

- В 16:45 Приморское шоссе, дорога на Зеленогорск, не доезжая до поселка Солнечное около 400 метров, водитель маршрутного такси №305 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один скончался, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас на месте аварии работают все экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, что утренний и дневной снегопад вызвал серьезные затруднения на дорогах, из-за чего в Петербурге и пригородах произошли десятки ДТП.