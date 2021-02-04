Что известно о состоянии Алисы Фрейндлих: Актрису оставляют в больнице на неопределенный срок

Алиса Фрейндлих идет на поправку. Фото: Александр ГЛУЗ

Знаменитая актриса, звезда театра Ленсовета и БДТ, фильмов «Сталкер», «Соломенная шляпка», «Служебный роман» и многих других Алиса Фрейндлих пока что остается в больнице. Как стало известно «КП-Санкт-Петербург», у нее наблюдается стабильная положительная динамика, но конкретную дату выписки назвать пока никто не в силах.

Инфекцию саму по себе актриса уже, скорее всего, победила – просто потому, что вирус (любой, не исключая и SARS-CoV-2) живет в организме человека ограниченное время. Тем не менее во время борьбы с болезнью 86-летней Алисе Фрейндлих пришлось нелегко – поэтому сейчас ее ждет продолжительный период реабилитации.

По информации «Комсомолки», состояние у актрисы стабильное, регистрируется позитивная динамика. Сейчас все внимание медиков сосредоточено на реабилитационных мероприятиях: гимнастике, массаже, лечебной физкультуре, физиопроцедурах и так далее. За ней наблюдают, делают контрольные исследования.

В 2021 году Алисе Фрейндлих исполнится 87 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда актриса покинет стены Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова ФМБА России, где проходит ее лечение, будет зависеть от ее состояния и успехов реабилитационных мероприятий. Единственное – специально держать Фрейндлих на больничной койке никто, конечно, не собирается: ее выпишут сразу же, как только медики поймут, что это можно сделать.

Сама Фрейндлих держится молодцом - выполняет все предписания, четко следует рекомендациям врачей. Осталось дождаться полной победы над болезнью.

Тем не менее о скором возвращении Алисы Фрейдлих на сцену говорить, скорее всего, пока рано: возможно, после курса реабилитации в условиях стационара ей потребуется дополнительная реабилитация в санатории.

Напомним: Алиса Фрейндлих попала в больницу с диагнозом «коронавирус» в декабре прошлого года. Поначалу актриса пыталась лечиться дома, но самолечение привело к обратному результату. «Комсомолка» подробно рассказывала, как прима БДТ, театра Ленсовета и звезда культовых советских фильмов борется с опасной болезнью.

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