Гало в небе Санкт-Петербурга 15 февраля 2021 года: фото удивительного природного явления

Гало озарило небо Петербурга утром 15 февраля 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

Сильные морозы - это не только промозглый холод, но и потрясающе красивые природные явления, которые можно увидеть только при низких температурах. Так, благодаря морозной погоде, ведь ночью температура опустилась ниже -20 градусов, горожане смогли увидеть Гало в небе Санкт-Петербурга 15 февраля 2021 года. Яркие дугообразные лучи появились рано утром, когда только взошло солнце. Несмотря на то, что Гало для Северной столицы явление нередкое, петербуржцы поспешили запечатлеть его на фото и поделились снимками в социальных сетях.

Петербуржцы буквально "завалили" соцсети красивейшими снимками Фото: СОЦСЕТИ

- Эффект гало в виде радуг, - подписал Дмитрий Улиткин снимки.

- В Санкт-Петербурге минус 19 и Гало, - восхитилась еще одна жительница города.

На окраинах города дуги гало были видны отчетливее Фото: СОЦСЕТИ

Наблюдать круги вокруг Солнца можно было с разных районов города. Причем, везде свет был разный. Где-то горожане заметили радужные дуги, а где-то подстать оранжевому солнцу.

Гало заметили даже в центре города Фото: СОЦСЕТИ

Природное явление можно наблюдать в морозное утро Фото: СОЦСЕТИ

Гало – явление не такое уж и редкое. Последний раз петербуржцы наблюдали его 7 февраля. В большинстве случаев это – отблески солнечного или лунного света на ледяных кристаллах, которые образуются в облаках в верхних слоях тропосферы, на высоте 5-10 километров от поверхности земли. Но несмотря на это каждое появление в небе светового кольца неизменно притягивает взгляды и вызывает бурю восторженных комментариев. В наших широтах особенно часто образуется переливающееся, сверкающее гало, которое в народе называют "алмазной пылью".

Надеемся, это не последнее гало этой зимой Фото: СОЦСЕТИ

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