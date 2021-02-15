Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин уходит в отставку

Евгений Елин увольняется с должности вице-губернатора Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин внезапно написал заявление об увольнении. Информация об этом появилась к вечеру понедельника, 15 февраля 2021 года, в ряде крупных городских СМИ, которые сослались на источники в Смольном. «Комсомолка» тут же обратилась в пресс-службу аппарата чиновника, чтобы проверить слухи.

- Да, это так, - коротко ответили в аппарате вице-губернатора, не уточнив дату, когда конкретно он уйдет с поста.

В Смольном Евгений Елин отвечал за три важных блока: экономический, промышленный и имущественный. В его обязанности входил и контроль за государственными заказами.

Общественность же запомнила вице-губернатора, скорее всего, за его высказывания по вопросам ограничений и других мер противодействия коронавируса – чиновника назначили ответственным за главное «инфекционное» постановления городского правительства. Например, при введении «комендантского часа» для заведении общепита Елин ссылался на то, что употреблять пищу после 23:00 вредно для здоровья. А когда рестораторы взбунтовались из-за коронавирусных запретов и пригрозили Смольному войной, то вице-губернатор вступил с ними в громкую дискуссию и заявил, что горе-бизнесмены вносят раскол в общество.