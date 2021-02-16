Елизавета Туктамышева: Дети - после карьеры, сейчас я свободна и меня не интересуют отношения

Елизавета Туктамышева мечтает попасть на Олимпиаду и не хочет заводить романов. Фото: Артем КИЛЬКИН

24 года - прекрасный возраст, самый расцвет молодости, но только не для фигурного катания. Здесь бал правят 13-14-летние девочки, легко прыгающие четверные тулупы. А «пенсионеркам», как Елизавета Туктамышева, остается повесить коньки на гвоздь и заняться семьей. Но ни того ни другого петербургская спортсменка делать пока не планирует

- Конечно, я задумывалась о материнстве, но пока рано. Все после карьеры. Сейчас (после расставания с Андреем Лазукиным - прим.ред.) я свободна, но отношения меня пока не интересуют. Не так много времени осталось до Олимпиады и хочется первый раз в жизни конкретно подготовиться, быть настоящей спортсменкой, - рассказала Туктамышева в интервью автору YouTUBE-канала KonOff журналисту Василию Конову.

Впрочем, чтобы попасть на Олимпийские игры в Пекине, фигуристке предстоит пройти серьезный отбор и научиться прыгать четверной тулуп, как это делают юные соперницы по сборной. Но Олимпиада - отдаленная перспектива, основная задача на «сейчас» - отбор на Чемпионат мира.

Сексуальность в номерах Лизы была, есть и будет. Фото: кадр с видео "МатчТВ"

А вот менять тренера, как сейчас делают многие фигуристки, Елизавета не будет. Она считает это невозможным.

- У меня были мысли просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя и ты знаешь, что он - один из лучших тренеров в мире, я бы никогда не простила себе. Мишин - навсегда, - заявила спортсменка.

Зато поклонники Лизы могут быть спокойны: сексуальность, иногда нарочитая, никуда из номеров фигуристки не денется.

- Я всегда говорила, что женское тело - это прекрасно. Нет ничего плохого, чтобы показать часть тела. Я же не выхожу голая на лед, это все в рамках приличия. Сексуальность в номерах осознанна. После «Тохic» на мой Инстаграм подписалось 20 тысяч человек, но я не знаю что еще такого сделать, чтобы это повторилось и можно было бы показать на телеэкране. Я такого делать не буду, - рассказала Елизавета.

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