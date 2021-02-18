Подписан контракт на строительство первого этапа Широтной магистрали - Витебской развязки

Строительство ШМСД поможет городу не задохнуться в пробках. Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания «Магистраль Северной столицы» - управляет ЗСД - подписала контракт на строительство Витебской развязки - первого участка будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Она свяжет ЗСД с КАД и выйдет за пределы Петербурга в Ленобласть.

- Между ООО «Магистраль северной столицы» и ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» подписан договор генерального подряда на строительство Витебской развязки ЗСД. ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север» – совместное предприятие ООО «ПУСК», входящего в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, ООО «Актив» и турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», входящей в Группу компаний LIMAK, - сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Отмечается, что подрядчик имеет большой опыт строительства, в частности, «ПУСК» работал на проекте платной трассы М-11 Москва-Петербург, а в активе турецкой компании - более 160 проектов, среди которых скоростные дороги, аэропорты, плотины, гидроэлектростанции.

Напомним, что Витебская развязка, длиной 2,6 км, соединит ЗСД с Витебским проспектом в районе Благодатной улицы. Впоследствии она войдет в состав ШМСД, который будет примыкать в этом месте к Западному скоростному диаметру.

Общая стоимость проекта оценивается в 183 миллиарда рублей, срок строительства ШМСД - пять лет. Трасса будет платной, как ЗСД и создана на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, что строительство Широтной магистрали вошло в список приоритетов развития транспортной инфраструктуры Петербурга.

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