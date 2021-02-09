Строительство метро и ШМСД станут приоритетными задачами для транспортной системы Петербурга и Ленобласти

Москва отложила на месяц утверждение транспортного плана Петербурга и Ленобласти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ провело заседания касаемо утверждения плана развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти к 2024 году. В итоге приоритетными задачами стали возведение новых станций метрополитена и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Помимо этого в план вошли еще 415 самых важных мероприятий по развитию инфраструктуры.

Отдельное внимание чиновники остановили на строительстве высокоскоростной ж/д магистрали между двумя Петербургом и Москвой.

- Скоростная железнодорожная магистраль поможет соединить нашу агломерацию с Новгородской областью и Центральным федеральным округом. Это даст мощный импульс для расширения пригородных ж/д перевозок, - цитируют губернатора Александра Беглова, принявшего участие в заседании, в пресс-службе Смольного.

На доработку плана дали ровно один месяц. К слову, строительство новых станций метро в Северной столице вновь отложили.