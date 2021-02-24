Аниме "Межвидовые рецензенты" запретил петербургский суд

В Санкт-Петербурге запретили очередное аниме. В среду, 24 февраля 2021 года, Московский районный суд постановил заблокировать мультсериал \\"Межвидовые рецензенты\\" на трех сайтах. Ранее его уже блокировали на других порталах в интернете.- Суд вынес решение по административному иску прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.Сюжет аниме \\"Межвидовые рецензенты\\" о разнообразных расах, населяющих выдуманный мир - от фей и суккубов до мокрой слизи. В этой вселенной существуют бордели, где и встречаются герои мультфильма, предназначенного для зрителей старше 18 лет.Отметим, что за последний месяц петербургские суды запретили уже множество ссылок на одни из самых популярных японских мультсериалов. Среди них: \\"Князь тьмы с задней парты\\", \\"Клинок маню\\" и \\"Натюрморт в серых тонах\\", а также сериалами \\"Загадка Дьявола\\", \\"Класс убийц\\", \\"Токийский гуль\\". Также в этот список попало известное аниме \\"Тетрадь смерти\\" - с ним связывают трагические инциденты со школьниками, которые подражали своим любимым героям и пытались покончить с собой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Надел красный галстук»: Одноклассники рассказали о мальчике, который пытался покончить с собой, подражая аниме «Тетрадь смерти»За жизнь подростка сейчас борются медики Петербурга (подробности)Три аниме и порно сайт запретил суд ПетербургаСпециалисты заявили, что сериалы отрицательно влияют на психику детей (подробности)Очередную порцию аниме запретили в Санкт-ПетербургеДоступ к сайтам с опасной для подростков информацией ограничил Василеостровский районный суд (подробности)