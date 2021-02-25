Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 февраля 2021 года: Преимущества пунктов вакцинации в ТЦ и тренд на угасание второй волны инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро четверга, 25 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 909 человек. К счастью, эксперты из Межведомственного совета борьбе с COVID-19 твердят о сохранении тренда на угасание распространения коронавируса. На стороне специалистов сухая статистика – серьезное снижение числа больных инфекцией, на 75% по сравнению с прошлой средой.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 363 429 человек. Умерли от инфекции 10 912 горожан (+37 за сутки), а выздоровели 291 203 (+1490), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе привились от коронавируса уже почти 220 тысяч жителей. Но два компонента вакцины пока вкололи только 72 тысячам петербуржцев. Улучшить ситуацию помогут прививочные пункты, открывшиеся в торговых центрах Северной столицы. «Комсомолка» наведалась в один из ТЦ и выяснила, что там вакцину сделать даже удобнее, чем в поликлинике. Одним из преимуществ, по мнению горожан, является отсутствие предварительной записи.

В Ленинградской области эпидситуация тоже потихоньку улучшается. За прошедшие сутки в 47-м регионе заболели инфекцией еще 177 человек (35 443 всего), 76 выздоровели (31 766), а шестеро скончались (605).