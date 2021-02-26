Туктамышева заявила, что ей нравятся голые женщины

Елизавета Туктамышева всегда ценила красоту женского тела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева, только что блеснувшая в откровенной фотосессии для глянцевого мужского журнала, рассказала о причинах сьемки и том, как она относится к обнаженке. В частности, спортсменка заявила, что ей нравятся голые женщины.

- Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. <…> Если ты себя любишь, почему ты не можешь красиво это показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только свое, в принципе люблю женщин, - пояснила Туктамышева в интервью YouTube-каналу Ice Room.

Фотосессия получилась откровенной, но заводной. Фото: журнал MAXIM

В самой эротичной фотосессии, где Елизавета предстает не только в прозрачном нижнем белье, но и топлесс – только в шортиках, она сама ничего предосудительного не видит. Наоборот, это будет стимулом и памятью.

- Я распечатаю какую-нибудь фотографию, сделаю в черно-белом цвете. Просто посмотрю, какой могу быть. Использую это как мотивацию, - отметила спортсменка. - Я для себя это сделала. Я точно знала, что в моей жизни такое произойдет.

Напомним, что ранее, в интервью YouTube-каналу KonOff Туктамышева также заявляла, что женское тело – прекрасно, а сексуальность в ее номерах задумана специально. При этом делать что-то из ряда вон выходящее на льду она не собирается. Сейчас спортсменка сконцентрирована на карьере, хочет попасть на Чемпионат мира и на Олимпиаду-2022 в Пекин. А вот отношения и возможное материнство – на втором плане.

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