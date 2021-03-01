Елизавета Туктамышева поедет на чемпионат мира по фигурному катанию впервые с 2015 года

Туктамышева едет на чемпионат мира в Швецию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева впервые с 2015 года поедет на чемпионат мира, который в нынешнем сезоне пройдет в Швеции. Это стало известно по итогам российского первенства, прошедшего в минувшие выходные в Москве. На нем спортсменка стала бронзовым призером. А 1 марта Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала официальный состав национальной сборной.

- В состав команды вошли: женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда, - сообщает пресс-служба ФФКР.

В соревнованиях спортивных пар Россию будут представлять Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

В танцах на льду: Тиффани Загорски –Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Отметим, что главной соперницей Елизаветы Туктамышевой на поездку в Швецию была ученица Евгения Плющенко Алена Косторная, однако она не смогла откатать свою программу без помарок и заняла только шестое место.

А вот сама Туктамышева, недавно порадовавшая поклонников (особенно мужчин) горячей эротической фотосессией, была безупречна.

- Я спокойно подошла к выступлению. Это первый прокат за последнее время, в котором я не так сильно устала. На эмоциях едва не упала на финальном вращении. Это непростительно и в следующий раз нельзя так делать, - приводит слова Лизы пресс-служба ФФКР. - Знала, что мое тело - «рабочее», в порядке. С холодной головой начала, а потом, когда сделала элементы, стала получать удовольствие от катания. Я понимала, что это очень важный для меня старт и очень рада, что все так сложилось.

Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме (Швеция).

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