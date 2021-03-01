Последнее фото Анны Каст: Как жила до смерти бывшая солистка Little Big

Последнее фото Анны Каст появилось в сети в октябре 2020 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На протяжении долгого времени о жизни Анны Кастнельянос, бывшей солистки группы Little Big, почти ничего не было слышно. Уйдя из музыкального коллектива она продолжала участвовать в различных шо, снималась иногда в клипах и так называемых пранках. Зарабатывала на жизнь, держа тату-салон. Последнее фото Анны Каст появилось в сети давно, еще в октябре 2020 года. На нем она очень похудевшая в домашней обстановке вместе со своим другом Захаром. 1 марта 2021 года стало известно о том, что артистка скончалась.

Одно из последних ярких появлений Анны было в шоу "Четыре свадьбы" телеканала "Пятница". Судя по видео, которое она записала еще до съемок, участвовать в этом она не сильно хотела, но все же пошла. Возможно, чтобы заработать денег.

- Ужас, ребят. Это ужас, - прокомментировала свое участие Анна.

В шоу Анна предстала как всегда бодрой и активной. Лихо отплясывала на свадьбах конкуренток и безудержно шутила. Свою же свадьбу она провела "на скорую руку" в помещение своего же тату-салона.

- Это не свадьба, это тусовка, - раскритиковали тогда свадьбу Анны участницы шоу.

В 2019 году Анна участвовала в шоу. Как обычно выглядела веселой и энергичной / Скрин: Телеканал "Пятница"

После этого Анна почти нигде не появлялась. Также после ухода из группы певица участвовала в шоу "Мужское/Женское" и "Совсем другие", а также сериалах "Ментовские войны", "Клад", "Пером и шпагой".

Последнюю фотографию у себя в соцсети Анна опубликовала из постели Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Анны была третья группа инвалидности, последние полгода она жаловалась на сильные боли в спине и была практически прикована к постели. 28 февраля волонтер, которая помогала женщине, нашла ее мертвой в квартире в Рыбацком. Следователи начали проверку ее смерти. Одна из версий, что у Анна была травма головы, а употребление алкоголя лишь усугубило ситуацию.

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