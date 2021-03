«Покойся с миром, маленький человек с большой историей»: В Little Big отреагировали на смерть бывшей солистки Анны Кастельянос

Анна Кастельянос (Каст) была в группе на момент ее основания в 2013 году. Фото: СОЦСЕТИ

Коллектив петербургской группы Little Big отреагировал на смерть бывшей солистки коллектива Анны Кастельянос. Пост с соболезнованиями и словами благодарности - Анна была одной из основательниц коллектива - появился в соцсетях.

- Путь Little Big начался почти 8 лет назад с трех человек: Ани, Ильича и Олимпии. Аня, ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах. Спасибо за все, - написано в официальном Инстаграм-аккаунте группы. - Rest in peace (покойся с миром - прим.ред.), маленький человек с большой историей.

Группа Little Big выразила соболезнования на своей странице. Фото: instagram.com/littlebigband

Напомним, что чуть ранее о смерти бывшей солистки высказался и лидер коллектива Илья «Ильич» Прусикин.

- В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива! - написал он в соцсетях.

А вот нынешняя солистка Little Big и пассия Прусикина Софья Таюрская «отхватила» негатива от подписчиков своего Интсаграма. Она опубликовала пост про запись композиции Lolly Bomb 2017 года. Пользователи соцсетей тут же обвинили Таюрскую в черствости. И даже соболезнования в сторис с объяснением, что лично она с Кастельянос не была знакома, не спасла девушку от обструкции.

