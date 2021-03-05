«Фриске нет в могиле, Лобода родила от меня, а ребенок Шнура от сурмамы»: Как Стас Барецкий зарабатывает деньги на жутких сплетнях о звездах

Барецкий заявил, что тела Фриске нет в могиле Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Шоумен Стас Барецкий из Санкт-Петербурга впервые прославился, когда его заметил другой не менее эпатажный артист Сергей Шнуров. Одно время Барецкий даже выступал в составе группы "Ленинград", но позже покинул ее. Уход из рок-группы, как и вся остальная биография шоумена, изобилует различными версиями. В одном интервью артист заявил, что Шнур его уволил за пьянку, в другом сказал: "Серега больше не зовет, а сам я не прошусь". Как бы там ни было, но сейчас Шнур перестал общаться с Барецким, хотя тот активно комментирует его личную жизнь и жизнь других артистов, делая себе на этом карьеру. И большая часть высказываний артиста не только полностью выдумана, но еще и находится далеко за гранью. Однако федеральные СМИ с удовольствием распространяют его цитаты. "Комсомолка" рассказывает, как Барецкий строит карьеру благодаря хайпу на жутких сплетнях о звездах и почему его высказываниям нельзя верить...

«ТЕЛО ФРИСКЕ УКРАЛИ ИЗ МОГИЛЫ, А ЛОБОДА РОДИЛА ОТ МЕНЯ»

Последнее скандальное высказывание Стаса Барецкого, наделавшее немало шума, касалась Жанны Фриске. Артист заявил СМИ, что могила умершей от рака певицы уже давно пустая. Дело в том, что Барецкий глава "Союза профессиональных ритуальных агентов". Пользуясь этим, он сослался на свои источники, которые якобы достоверно знают, что тело Фриске выкопали.

- Жанны Фриске там уже давно нет. Ее выкопали, и тело просто утащили, - заявил Стас. Это не первое высказывание об умершей артистке. И другие его цитаты о певице были не менее шокирующие.

Барецкий публикует все новости о себе в соцсетях Фото: instagram.com/stas_bareckiy/

И Фриске не единственная певица, ставшая жертвой шоумена. В разговоре с "КП-Петербург" Барецкий как-то заявил, что Светлана Лобода родила вовсе не от солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна, как ходят слухи, а от него - Барецкого.

- Скажу вам честно, все гадают - от кого родила Лобода. Так вот, это мой ребенок! - заявил как-то артист "КП-Петербург". - Светлана не устояла передо мной!

В таком же ключе он комментировал расставание Ольги Бузовой с Давой.

Стас Барецкий был участником группы "Ленинград" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще одно высказывание артиста с корреспондентами «КП-Петербург», оставшееся неопубликованным, касалось дела историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Ещенко. Барецкий заявил, якобы доцент звонил ему в ночь расчленения.

- По секрету вам скажу, что накануне, как стала известна вся эта история с доцентом, он мне позвонил, - заявлял в разговоре с «КП-Петербург» Барецкий. - Я как-то с ним выпивал на Думской, мы тогда обменялись телефонами. И вот звонит он мне ночью. Я рассказывал, что занимаюсь похоронным делом. И он мне звонит и спрашивает, можно ли подкопать труп "вторым этажом". Я тогда сказал, что таким криминалом не занимаюсь. Он взволнованный был, но я не согласился. А потом утром узнал, что его задержали с руками любовницы.

«ГРЕТА ТУНБЕРГ МОЯ ДОЧЬ, У ШНУРА РЕБЕНОК ОТ СУРРОГАТНОЙ МАМЫ»

Не постеснялся Барецкий залезть и в дело артиста Ефремова. Сначала Стас заявил журналистам, что был в машине актера в момент смертельной аварии. А потом добавил, что выпивал с ним в этот день, но сам момент ДТП не помнит.

Не обошел стороной он и эко-активистку Грету Тунберг, которую он назвал своей дочкой и пообещал забрать ее в Россию.

Что же касается планов Барецкого снять фильм "Брат-3", то тут он превзошел даже самого себя. Артист начал раскачивать эту историю с заявления о том, что Балабанов якобы при жизни занимал у него денег на продолжение картины. Комментировать эти заявления пришлось не только вдове Алексея Балабанова, но и министру культуры Мединскому. А Ивану Краско и вовсе пришлось опровергать свое участие в этой картине. Стоит ли говорить, что к съемкам фильма Барецкий, так и не приступил, но зато промелькнул во всех федеральных СМИ.

Барецкий не только строит похоронный бизнес, но и делает шоу

Удивительно, но каким-то чудом Барецкому удается избегать исков в суд. Хотя от него нет защиты даже у его некогда близкого друга Шнура. Лидера группы "Ленинград" особенно вывело из себя заявление Барецкого, что ребенка Шнурова родила суррогатная мать. Артисту даже пришлось публично опровергнуть это.

- Оставьте в покое беременную женщину, которая сама не лезет на печатные страницы и вообще сторонится всякой публичности. Не доводите до греха. Пишите про меня, - пришлось высказаться артисту.

Это единственное заявление Барецкого, на которое отреагировал Шнуров. Хотя Стас и раньше покушался на «святое». Например, своим заявлением, что он возглавит группу «Ленинград» после ухода из нее Сергея.

Барецкий вывел из себя даже своего друга - Шнура Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КОНЦЕРТ БАРЕЦКОГО – 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Благодаря этим скандальным высказываниям Стас Барецкий все время мелькает в федеральных СМИ и остается в повестке. Ему удается оставаться узнаваемым для публики, и аудитория о нем не забывает. Эту черную славу шоумен, судя по всему, пытается монетизировать. В группе артиста в соцсетях можно заказать выступление Барецкого на корпоративе (удивительно, но это пользуется популярностью даже у москвичей), попросить Стаса записать поздравление за деньги (8 тысяч рублей) или купить у него «сигну» за 5 тысяч рублей (фотография человека вместе с именем или ником – прим.ред.).

- Выступление Стаса Барецкого на корпоративе стоит 50 тысяч рублей, - пояснил «КП-Петербург» организатор концертов Барецкого Денис. – Его сольное выступление на концерт обойдется примерно в такую же сумму.

К слову, в группе Барецкого немало фанатов. В соцсети на него подписано больше 10 тысяч человек. И это только те, кто постоянно следит за его творчеством.

Барецкий часто комментирует слухи о звездах Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«НА КОРПОРАТИВЫ ЗОВУТ ТОЛЬКО КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ»

Чтобы узнать, удается ли Барецкому монетизировать славу, «КП-Петербург» обратилась напрямую к артисту. Он отверг желание заработать и … сделал новое скандальное заявление!

- Да нет. Я делаю скандальные заявления по ритуальному бизнесу, потому что я принимаю в нем участие. Монетизировать в каком смысле? Человеку нужна слава для того, чтобы собирать полные залы, двигать свое творчество, - заявил «КП-Петербург» Барецкий. - Я творчеством не занимаюсь, единственное, фильм «Брат 3» снимаю. Корпоративы случаются, да. Но в основном среди криминальных авторитетов. Меня в последнее время они зовут в гости. Я каждый раз переживаю, что бы там не вышло. Опасные люди… А чтобы какой-то прям праздничный корпоратив, такого не было. На новогоднюю елку меня не приглашают. Только на непонятные движухи. Но обычно они, тьфу, тьфу, тьфу, нормально заканчиваются. Люди там серьезные…

- В суд на вас еще не подавали?

- Вы накаркаете! Я же никого не оскорбляю. За что на меня в суд подавать? То, что Фриске там нет? Я пояснил, что мне новость сказал человек, который на кладбище работает. Я на него сослался.

- А угроз вам не поступает?

- Угрозы ко мне приходят постоянно. В плане угроз у меня телефон в общем доступе. Постоянно звонят придурковатые. Я знаете, к этому так отношусь. Я 90-е прошел, опыт есть. Даже неизвестно, кто кого «вальнет», если дело дойдет до «стрелки» или перестрелки. Тут как повезет. Я говорю, что я знаю. Я про Ленина знаю, что в Мавзолее лежит не он. Ну, это правда! Вы что... вы мне не верите? Чего вздыхаете?! Там подкидывают мужичков раз в полгода похожих на Ленина. Это не новость среди ритуальщиков....

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