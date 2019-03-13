«В съемках фильма «Брат-3» я не участвую»: Иван Краско поймал на лжи Стаса Барецкого

Повторить успех или снять продолжение легендарных картин в современной интерпретации пытались многие: «Ирония судьбы», «Экипаж», «Служебный роман». Дошло дело и до культового кино 90-х «Брат» и «Брат-2». Шоумен Стас Барецкий сделал сенсационное заявление, что уже давно снимает третью часть нашумевшего фильма. Дескать, когда-то они с Балабановым договорились о продолжении боевика, Барецкий даже нашел под проект деньги, но в 2013 году Алексей Октбяринович умер. Теперь инвесторы требуют вернуть вложенное, и у Стаса нет выбора, кроме как снять кино самому.

- Инвесторы снова дали мне деньги - 1 млн. долларов, поэтому фильм будет закончен и выложен в интернет, - заявил «КП» - Петербург» шоумен. - Если его у меня не купит центральный телеканал, то он будет выложен на сайтах онлайн-казино, секс-знакомств и порносайтах. А что мне делать? Мне надо отбить деньги, и я ищу выходы сбыта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696781" frameborder="0"></iframe> Не брат ты мне!.Кадры из фильма

«На Волочкову подам в суд»

О том, какой состав актеров будет принимать участие в съемках, Станислав также охотно рассказывает. Среди приглашенных звезд: блогер Кирилл «руки-базуки» Терешин, актер Никита Джигурда, боец Вячеслав Дацик, заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов, балерина Анастасия Волочкова. Последняя, правда, недавно опровергла слухи о своей роли в кино, обвинив Барецкого во лжи.

- Волочкова получила половину гонорара - полмиллиона рублей, а потом заявила в СМИ, что не будет сниматься, - негодует Стас. - У нас с ней подписан договор, я подам на нее в суд. Под ее роль мы писали сценарий, она должна играть бывшую танцовщицу, которая сейчас владеет борделем.

"Руки Базуки" должен сыграть младшего братаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Терешин Кирилл по кличке «Руки-базуки», кстати, на недавней пресс-конференции тоже заявил, что отказывается от участия в продолжении фильма.

«У меня уже снимается сын Машкова»

- Терешин все равно будет участвовать, потому что у меня подписан с ним контракт, если он откажется, я подам и на него в суд, - не унимается Барецкий. - Он реально похож на Сергея Бодрова. По сценарию он играет третьего брата, который будет слабаком, но красавчиком. И за него будет убивать его отмороженная девушка.

Впрочем, сюжет новой части настолько закручен, что там заявлен не один главный герой.

- Еще одного персонажа сыграет сын Владимира Машкова - Сергей Машков (редакции «КП» о родном сыне Владимира Машкова не известно, - прим. Авт.), - хвастается Станислав. - Мне был нужен актер, который приманит девочек, и я нашел такого. Сергей у меня уже снимается.

Джигурда по сценарию должен убить примадоннуФото: Николай ХИЖНЯК

«Джигурда будет отстреливать Пугачеву и Галкина»

Не обойдется звездная тусовка и без Никиты Джигурды. Он в «Брате» Барецкого сыграет киллера по кличке Сатана.

- Мне дали добро снимать на Останкинской башне, - продолжает Барецкий. - И не в ресторане, а на самом верху! Прямо на шпиле будет сидеть Джигурда и стрелять по главным персонажам - Пугачевой, Галкину и Дробышу.

С Ольгой Бузовой тоже ведутся переговоры. Барецкий уверяет, что она запишет саундтрек к фильму. Ну, заодно и сама снимется. Якобы и контракт уже подписала. Список актеров, которые согласились, по словам Барецкого, играть в его фильме, можно продолжать бесконечно. Но когда речь зашла о 88-летнем актере Иване Краско, мы решили перепроверить информацию от шоумена.

Барецкий утверждает, что премьера состоится в 2020 году.Фото: Александр ГЛУЗ

«Иван Краско играет следователя Краскова»

- Иван Краско играет следователя Краскова. Мы с ним сели, выпили бутылку коньяка и все решили, он согласился и уже снимается.

Звоним народному артисту РФ Иван Ивановичу, чтобы узнать, как проходят съемки.

- Да, что ты, милая, я же не пью коньяк. Ни в каком «Брате» я не снимаюсь и этого человека (Барецкого, - примеч. Ред.) я вообще не знаю. Это все ложь!

P.S. Когда корреспондент «КП» попросила Стаса Барецкого поприсутствовать на площадке, шоумен загадочно промолчал, а потом добавил, что это проблематично, ведь съемки проходят в Московской области.

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