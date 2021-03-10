Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 марта 2021 года: Крайне медленный спад второй волны пандемии и влияние праздничных выходных на эпидситуацию

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро среды, 10 марта 2021 года. За минувшие сутки в городе на Неве зафиксировали еще 941 случай заражения инфекцией. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 212 зараженных COVID-19. Доля тяжелобольных составляет 26%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 375 828 человек. Умерли от инфекции 11 435 горожан (+42 за сутки), а выздоровели 317 686 (+1372), - сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Глава фонда «Петербургская политика», в ответ на падение интереса жителей Северной столицы к вакцинации, предложил платить тем, кто сделал прививку от коронавируса. По мнению Михаила Виноградова, это серьезно скажется на бюджете города, но зато последствия возможной третьей волны пандемии будут куда ниже.

Суточное количество больных инфекцией снизилось за неделю на 82%. В Смольном объясняют это тем, что в выходные дни, а особенно в праздники, горожане намного реже обращаются за помощью к врачам. Число госпитализаций также уменьшилось. Но власти не спешат радоваться и продолжают твердить о крайне медленном спаде второй волны пандемии.

В Ленобласти на 10 марта картина следующая: плюс 131 заражений (37 278 с начала пандемии), 121 выздоровление (34 190 всего) и 13 смертей (724).