Три аниме и мангу запретил суд Петербурга

Еще три аниме и мангу запретили суды Петербурга / Скрин: "Загадка дьявола"

Суды Санкт-Петербурга продолжают запрещать аниме. В среду, 10 марта 2021 года, состоялось очередное заседание в Московском суде. На этот раз запрещенными стали еще три аниме: "Загадка дьявола", "Токийский гуль" и "Класс убийц". Ранее некоторые серии этим мультсериалов уже были заблокированы в интернете. Кроме того, под запрет попала манга "Класс убийц" - текстовая версия истории.

- Суд вынес решение по административным искам прокурора о признании данных аниме запрещенными для распространения на территории России, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Это уже далеко не первое заседание, на котором петербургские суды запрещают японские мультики. Все началось еще в конце января. Тогда запрещенными оказались культовые сериалы "Тетрадь смерти" и "Инуяшики". Прокуроры и эксперты на заседании заявили, что данные аниме разрушительны для психики детей и подростков. Тем более, что некоторые школьники пытались даже подражать героям мультфильмов. Так, в Петербурге подросток, одевшись в стиле персонажа из "Тетради смерти", пытался покончить с собой прямо в школе.

Добавим, что среди запрещенных в России аниме уже числятся сериалы "Князь тьмы с задней парты", "Клинок Маню", "Натюрморт в серых тонах", "Межвидовые рецензенты" и многие другие.

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