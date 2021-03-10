Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 марта 2021 года: Дефицит вакцины в некоторых пунктах и серьезное снижение числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по устоявшейся за год пандемии традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро четверга, 11 марта 2021 года. За минувший день в Северной столице зафиксировали еще 959 случаев заражения инфекцией. Суточное количество госпитализаций за прошедшую среду снизилось на 45%. Незначительно, но падает число больных инфекцией. До окончательного стихания второй волны пандемии пока еще далеко.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики обнаружили COVID-19 у 376 787 человек. Умерли от инфекции 11 487 горожан (+52 за сутки), а выздоровели 320 435 (+2749), - сообщили в Оперштабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Стопкоронавирус"

В комитете по здравоохранению предыдущий день посвятили развенчанию слухов об эпидситуации. Во-первых, чиновники опровергли домыслы о массовом дефиците вакцины от коронавируса в городе, но при этом признали, что дозы «Спутника V» закончились в пяти медпунктах. Новая крупная поставка комплектов прививки ожидается на следующей неделе.

Кроме этого в Комздраве поспешили подчеркнуть, что в городе больше нет вакцины «ЭпиВакКорона». Ее действительно привозили, но, как оказывается, двумя месяцами ранее в количестве 1 тысячи доз. СМИ неправильно интерпретировали слова губернатора, и создалось впечатление, что у горожан появился выбор, прививку какого производства делать. Пока что это не так.

В Ленобласти на 11 марта картина по коронавирусу следующая: плюс 130 заражений (37 408) с начала пандемии), 259 выздоровлений (34 499 всего) и пять смертей (729).