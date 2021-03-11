Грабитель петербургского банка за сутки спустил 700 тысяч рублей

Грабитель петербургского банка за сутки потратил 700 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга по горячим следам задержали подозреваемого в ограблении банка на 2,5 миллиона рублей. Мужчина очень старался замести следы и даже уехал в Москве, где его и настигли оперативники в четверг, 11 марта 2021 года. Примечательно, что за сутки грабитель успел спустить 700 тысяч рублей.

- 9 марта около пяти часов вечера мужчина вошел в помещения банка на Индустриальном проспекте, и, угрожая 33-летней сотруднице гранатой, потребовал отдать ему деньги. Испуганная женщина достала из кассы 2,5 миллиона рублей. С этими деньгами грабитель и скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина испугал работницу банка игрушечным боеприпасом и забрал 2,5 миллиона рублей Фото: принтскрин видео.

Найти подозреваемого удалось с помощью камер. Им оказался 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, работающий на стройке. Парень жил на съемной квартире на улице Коллонтай. Его отягощали долги в 200 тысяч рублей, что и подтолкнуло парня на ограбление.

Вооружившись игрушечной гранатой, мужчина совершил нападение на офис петербургского банка. После этого он нанял таксиста и за 22 тысячи рублей доехал до Москвы. В столице он сразу же избавился от одежды, в которой грабил банк, а также начал тратить деньги: купил несколько топовых моделей смартфонов, брендовые вещи, заселился в гостиницу и дал знакомому в долг 100 тысяч рублей. Во время обыска у него нашли всего 1,8 млн.

Сегодня, 11 марта, подозреваемый доставлен в Санкт-Петербург. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные действия.

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