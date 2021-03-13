Первое издание "Руслана и Людмилы" Пушкина выставил на торги аукционный дом Петербурга

В Петербурге на аукцион выставили первое издание "Руслана и Людмилы" / Фото: Литфонд

Аукционный дом Санкт-Петербурга "Литфонд" выставил на торги самое первое издание поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина. 142-страничная книга в полукожаном переплете была издана в 1820 году. Торги пройдут 23 марта 2021 года. Начальная цена редчайшего лота - 3,2 миллиона рублей.

Сам поэт начал работать над произведением еще учась в Царскосельском Лицее в 1817 году и закончил 26 марта 1820 года. Но напечатанную версию увидел лишь спустя год, так как находился в ссылке на юге России.

Книга в полукожаном переплете, начальная цена - 3,2 млн рублей

- Потертости и загрязнения переплета, пятна чернил на нижней крышке. Загрязнения, бледные разводы от влаги. Авантитул и страница 17 подклеены у корешка (старая реставрация). Помета орешковыми чернилами на странице 91. Поля страниц 141-142 подрезаны. Утрата свободного листа заднего форзаца. Владельческая подпись на переднем форзаце, - говорится в описании лота.

После издания книга продавалась в книжных лавках Ивана Сленина по 10 рублей, а экземпляры на веленевой бумаге по 15 рублей. Но так как произведение оказалось востребовано и тираж быстро разошелся, цена на оставшиеся экземпляры поднялась до 25 рублей.

Отметим, что иллюстрация к выходу книги опоздала. Поэтому гравюры после, как правило, вклеивали. В данном экземпляре отсутствует оригинальная картинка на фронтисписе. Одним из владельцев экземпляра фронтиспис был репродуцирован в виде офорта и вклеен в книгу.

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