Эколог объяснил, откуда в воздухе Васильевского острова взялись пыль и токсичные газы

На Васильевском острове, скорее всего, осела заграничная или даже заморская пыль. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Северо-Западный Росгидромет проверил, насколько воздух Петербурга прозрачен, чист и свеж. Порадовали все районы города, в которых провели мониторинг, кроме одного – Василеостровского.

В течение февраля пробы атмосферного воздуха отбирали на восьми пунктах в восьми районах Северной столицы. В газе из пробирки традиционно искали с десяток вредных примесей, среди которых – пыль, токсичные составные выхлопных газов, оксиды аммиака и фенола. Затем каждой воздушной пробе присваивали категорию загрязненности (низкую, повышенную, высокую или очень высокую).

– Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу в феврале был повышенным, – пришли к выводу специалисты. – Больше всего воздух был загрязнен взвешенными веществами и оксидом азота.

Статистику по обоим параметрам подпортил Васильевский. Концентрация пыли на острове превысила допустимый порог в 1,2 раза, а оксидов азота насчитали в 1,3 раза выше нормы.

– Василеостровские оксиды азота – это выбросы дизельных машин, автобусов и грузовиков, которые едут к работающим там предприятиям, верфям и портам; это сами предприятия; это все, что сдувает с Западного скоростного диаметра, – объясняет председатель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. – Оксиды азота – одни из самых опасных составных выхлопных газов.

Летом остатки зимы на дорогах и тротуарах превратятся в песчаные бури, если вовремя не сделать уборку города. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Такой «секретный ингредиент» в составе атмосферного воздуха, который опаснее угарного газа в десять раз и способен вызвать кислотные дожди, не только токсичен, но и вреден для озонового слоя и полезен для глобального потепления.

– А вот пыль на Васильевском острове, скорее всего, не наша: это в Петербурге снег и дождь, а в остальном мире февраль – это месяц ветров. Они поднимают пыль и несут ее на северное полушарие, так уж устроена мировая циркуляция воздуха, – добавляет Шевчук. – В этом году общая запыленность атмосферы в феврале была еще выше, чем обычно, из-за трансграничного переноса песка из Сахары. Наш же песок, которым всю зиму посыпали улицы, поднимается лишь в сухую погоду весной и летом, если его вовремя не уберут (приступить к этому планируют уже 1 апреля. – Прим. ред.).

Кстати, февральское превышение стало единственным за всю зиму. Предыдущий тревожный звоночек был в ноябре: в воздухе Московского района нашли слишком много пыли и аммиака.

Впрочем, причин задерживать дыхание ни у жителей Васильевского, ни у других петербуржцев нет: высоких и экстремально высоких концентраций опасных веществ в городском воздухе не обнаружили.

КОНКРЕТНО:

Уровень загрязнения воздуха в некоторых районах Петербурга (по данным Северо-Западного Росгидромета за февраль 2021 года):

– Петроградский – низкий,

– Фрунзенский – низкий,

– Калининский – низкий,

– Центральный – низкий,

– Василеостровский – повышенный,

– Московский – низкий,

– Центральный – низкий,

– Красносельский – низкий.

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