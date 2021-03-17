Один из участников вписки "золотой молодежи" в Петербурге признался в изнасиловании школьницы

Одного из участников вписки на Крестовском острове задержали за изнасилование школьницы Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге один из участников вписки "золотой молодежи", которая произошла на Крестовском острове, все же признался в изнасиловании 16-летней школьницы. Утром во вторник, 16 марта 2021 года, полиция задержала 18-летнего парня, ученика 11 класса местной школы.

- Парня задержали у дома 7 по Крестовскому проспекту. В итоге он дал признательные показания в изнасиловании. Вечером молодого человека поместили в изолятор временного содержания, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Парни утверждают, что секс с девушкой был по обоюдному согласию Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в полицию с заявлением на троих парней обратилась мать 16-летней девочки, которая в ее отсутствие устроила дома вечеринку. Она позвала в гости шестерых ребят, купила алкоголь и даже заказала танцовщицу.

Версии происходящего на вечеринке расходятся. Мать девочки утверждают, что ее дочь напоили, после чего изнасиловали. Сами парни утверждают - девушка весь вечер заигрывала с ними и звала уединиться в комнату. Секс, по утверждению молодых людей, был только с двоими из них.

Ранее суд отправил в СИЗО одного из них. После этого парни опубликовали переписку с девушкой, в которой нет и намека на изнасилование. Однако в том, как все было на самом деле, продолжает разбираться следственный комитет.

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