«Надеюсь, никто ни на кого не в обиде»: Обвиненные в изнасиловании школьницы на вписке золотой молодежи обнародовали переписку с ней

Парни были на вечеринке Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге следователи продолжают разбираться в истории со впиской золотой молодежи на Крестовском острове, которая закончилась статьей о групповом изнасиловании. В полицию с заявлением на троих парней обратилась мама 16-летней школьницы Анны (имя изменено – прим.ред.), которая и устроила на квартире бурную ночку. Подросток позвала в гости сразу шестерых ребят, а вот что было дальше - версии расходятся.

"ШКОЛЬНИКИ ПИЛИ РОМ, ВОДКУ, АПЕРОЛЬ И ПИВО"

Мать девушки утверждает, что парни опоили ее дочь. Она была в бессознательном состоянии, чем те и воспользовались. После вписки у девушки диагностированы травмы в области половых органов, лишение девственности. В заявлении об изнасиловании женщина указала троих из шести участников вечеринки. Сами студенты и школьники утверждают, что якобы насилия не было. По их словам, школьница сама заигрывала с парнями, и секс у нее был с двумя из шести, по обоюдному согласию. Уголовное дело было возбуждено сразу же после появления заявления о преступлении. Однако следователь не стал задерживать парней. В дело позже вмешался глава СКР Александр Бастрыкин, который поставил расследование под личной контроль и передал его из Петербурга в центральный аппарат Следственного комитета.

После этого один студент и двое школьников были задержаны. Следствие просило всех трех отправить под арест. Суд согласился взять под стражу и поместить в СИЗО только одного из них. Сейчас расследование дела продолжается. После случившегося парни попросили своих друзей передать огласке то, как они общались с Анной до и после случившегося на вписке. В переписке нет намеков на изнасилование, однако это не означает, что его не было.

Парни говорят, что насилия не было Фото: СОЦСЕТИ

- Анна писала парням перед впиской вот такие сообщения: Моя мама забронировала отель и рада уехать. Я не знаю, в чем подвох? Она мне сама предложила, - пересказала «КП-Петербург» разговоры парней с Анной подруга одного из задержанных. – Они купили на вечеринку ром, апероль, пиво и водку. Анна перевела за это парням 9 тысяч рублей.

"СТЫДНО СПРОСИТЬ - ЧТО БЫЛО?"

Заказать домой танцовщик, по словам парней, было именно идеей Анны.

- Анна говорила, что в полночь хочет танцовщиц, - продолжает подруга парней. – Она писала ребятам, что с нее еда, напитки и танцы, завершалось это сообщение тем, что ей осталось найти шесть человек, которые придут и разделят с ней это веселье. Она также сообщила, что заказала пять настольных игр 18+, уточнив, что игры «очень угарные» и за ними «можно несколько часов провести».

После вечеринки Анна первое время продолжала общение с парнями. Одному из них она написала, что не помнит, что было на вписке и ей стыдно об этом спрашивать. Сообщение сопровождалось смеющимся смайлом.

Парни говорят, что у одного из фигурантов дела не было интима с девушкой Фото: СОЦСЕТИ

- После этого она написала сообщение, в котором говорила, что они выяснили, что никто ни на кого не в обиде, - продолжает подруга парней. – Анна также добавила, что надеется, что они еще увидятся. Она уточнила, что это «случай не особо оригинальный, всякое бывает, отрезвели, ничего не разбили». В конце она добавила, что у нее в стене в квартире появилась вмятина после вписки. Но если она хорошо выступит на учебе, то день можно считать удачным.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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