Как будет работать новая программа расселения коммуналок в Санкт-Петербурге

Петербург пытается распрощаться со званием коммунальной столицы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург – столица коммуналок. Попрощается ли он когда-нибудь с этим статусом? На сегодня таких квартир в Северной столице 65 тысяч, там живут порядка 218 тысяч семей. Недавно в городе приняли закон, по которому правила их расселения изменились. Эксперты говорят, что в этом есть свои плюсы и минусы. Тем временем интерес к комнатам в коммуналках у покупателей не утихает: по данным одного из агентств недвижимости за 2020 год на них вдвое вырос спрос. «Комсомолка» разбиралась, кто и почему по-прежнему покупает «угол» в Петербурге, зачем городу новые правила расселения коммуналок и чего ждать от них очередникам.

РАЗЪЕХАТЬСЯ ВСЕЙ КВАРТИРОЙ

С 2008 года в Петербурге работает программа по расселению коммунальных квартир. За это время порядка 117 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Если коротко, то суть программы состоит в том, что вставшим на очередь по расселению горожанам выдавалась субсидия на покупку отдельного жилья. Предполагалось, что семья продает свою комнату, добавляет субсидию и покупает на эти средства квартиру.

– Но программа начала «буксовать», – рассказала «КП» специалист по недвижимости и юрист Дарья Комарова. – В Петербурге была практика, когда семья стояла в очереди, получала субсидию и, не продавая свою коммунальную комнату, на эту субсидию покупала с ипотекой отдельное жилье. Закон им этого не запрещал. И коммуналка таким образом не расселялась.

Петербургские коммуналки - своеобразная "фишка" города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если же семья все-таки собирается продать свою комнату, по закону ее в первую очередь нужно предложить соседям, однако выкупить ее могут далеко не все. С этой практикой и связано одно из новых правил. Теперь получить субсидию смогут только те жильцы, которые готовы расселиться всей квартирой. Так коммуналка сможет прекратить свое существование.

РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБЯ

Но, пожалуй, главное новшество при расселении теперь касается статуса «малоимущий». Раньше он никак не учитывался при постановке на очередь (нужно было только быть зарегистрированным в Петербурге не менее 10 лет, последние пять лет не ухудшать жилищные условия и иметь менее 15 «квадратов» на человека в коммуналке). Теперь же претендовать на субсидию с этими параметрами смогут только малоимущие граждане. Среди льготников, которые смогут встать на очередь, также остаются многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды. Остальным придется рассчитывать только на свои силы.

– Малоимущие – это люди, которые живут меньше, чем на прожиточный минимум. В Петербурге он составляет у трудоспособных людей порядка 13 тысяч рублей, у пенсионеров – около 9 тысяч, у детей – 11 тысяч,– добавляет Дарья Комарова.

Программа по расселению помогла переехать тысячам горожан, но очередников еще очень много. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Понятно, что у этой категории граждан нет возможности взять ипотеку и накопить на первый взнос, поэтому для них такой приоритет станет большим подспорьем.

– Приоритет также был и остается у многодетных семей. Я знаю, что у многих очередников ситуация с расселением не двигается, потому что становится все больше многодетных семей. Сейчас неплохая рождаемость, есть материнский капитал. И многие люди стоят по 15-20 лет в очереди и не получают эту субсидию, потому что вперед идут многодетные семьи, – отмечает специалист по недвижимости.

Договориться о расселении со всеми соседями - одна из сложнейших задач. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А вот несомненный плюс в новых правилах расселения – льготная цена на выкуп соседской площади для очередников. Если в квартире освободилась комната, которая принадлежит городу, ее можно будет приобрести с понижающим коэффициентом – всего лишь за треть от ее рыночной стоимости. Однако, таких квартир в городе не так уж и много.

НОВЫЙ СТАРЫЙ БИЗНЕС

Несмотря на то, что город последовательно пытается решить проблему коммуналок, спрос на комнаты все равно не утихает, а за последний год и вовсе заметно вырос. И все это – на фоне рекордного для Петербурга дорожания недвижимости.

– Сейчас действительно очень выросли цены на рынке. Но комнаты в коммуналке практически не поднимаются в цене. Они начинаются примерно от 1,6 миллиона рублей в зависимости от площади, расположения, ремонта. И, действительно, до сих пор коммуналки пользуются спросом, – говорит Дарья Комарова.

Многие жители коммуналок по 40 лет ждут возможности переехать в отдельное жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для сравнения: стоимость даже обычной студии сегодня в Петербурге начинается от 3,8-4 миллионов рублей, а «однушки» на вторичном рынке – от 4,5 миллионов рублей. Интересно, что среди покупателей комнат в коммуналках не только приезжие из других регионов, которые могут потянуть только такое жилье, но и сами петербуржцы. Ни для кого не секрет, что комнаты пользуются популярностью для аренды. Сдавать их туристам – это вообще отдельный бизнес.

Но появилась и совершенно новая тенденция: когда из большой квартиры вновь делается коммуналка.

– Многие предприимчивые петербуржцы стали скупать трех-четырех-комнатные квартиры и делать из каждой комнаты студии. Другое дело, что узаконить такую перепланировку, например, с перенесенным санузлом почти невозможно. И покупатели таких «студий» могут иметь проблемы. Тем не менее, они пользуются спросом, потому что каждый жилец вроде бы имеет по студии, но покупают они ее за более дешевую цену, – отмечает специалист по недвижимости.

Комната в коммуналке - это какое-никакое, а жилье! Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

P.S. Смогут ли новые правила помочь городу справить с коммуналками – покажет только время.

– На мой взгляд, новые правила могут усложнить для многих текущую ситуацию, но в то же время помогут решить одну из проблем – выдачу субсидий без реального расселения. Я думаю, что Петербург, скорее всего, не сможет полностью истребить коммуналки, – говорит Дарья Комарова. – Кроме того, в городе есть квартиры, которые не стоят в перечне на расселение, потому что не подходят под условия программы. Для таких коммуналок надо делать интересную программу кредитования – как, например, сделали сельскую ипотеку. И ставить условия, что новый собственник обязан взять на себя заботы по расселению всех жильцов, объединить все доли в отдельную квартиру.

КСТАТИ

Мечта жить в центре

По-прежнему многим жителям «убитых» коммуналок в центре города только и остается надеяться на инвестора – того, кто захочет полностью выкупить квартиру. Однако таких желающих сегодня все меньше.

– За последние годы сильно поменялось мировоззрение людей, которые хотят жить в центре. Если это люди, имеющие деньги (а в центре Петербурга квадратный метр стоит под 300 тысяч рублей), то они все чаще не хотят жить в старом фонде. Старый дом – это протекающие крыши, гнилые трубы, пахнущая вода, клопы, маргинальные соседи. Люди состоятельные хотят жить в других условиях и примерно в одинаковой социальной среде, и для них желательно, чтобы это было что-то типа маленького клубного дома, построенного на месте старого, – говорит Дарья Комарова.

Спрос на покупку комнат в коммуналках в Петербурге все еще большой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем не менее все-таки в городе Петра еще остались те, кто мечтает именно о старинном доме.

– Среди любителей старого фонда – деятели искусств, культуры. Для них как раз важен этот антураж, дух старины, архитектурная ценность, и они закрывают глаза на многие минусы,– говорит специалист по недвижимости.

КОНКРЕТНО

Финансирование сократили до 600 миллионов

Из-за пандемии в Петербурге в 2020 году существенно сократили финансирование на программу расселения коммуналок, поэтому свою субсидию в прошлом году получили далеко не все. В 2021 году на расселение выделено всего 600 миллионов рублей (вместо 3,1 миллиарда!). Особо волнуются сейчас те, кто попал в так называемый Сводный список 2020 года (те, кто должен был получить субсидию в 2020-м), но выплаты не дождался. Как объяснили «КП-Петербург» в Жилищном комитете, эти граждане автоматически переносятся в список на 2021 год. Его уже сформировали в январе, а новый документ о расселении подписали в марте. Поскольку закон обратной силы не имеет, они получат субсидии по старой схеме.

Условия постановки на городскую очередь по прошлому закону:

- иметь регистрацию в Петербурге не менее 10 лет

- последние пять лет не ухудшать жилищные условия

- должно быть менее 15 квадратных метров общей площади на человека в коммуналке.

Главные изменения по новому закону:

- на городскую очередь смогут встать только малоимущие граждане (при сохранении вышеописанных старых условий)

- субсидию можно будет получить только при полном расселении всех соседей

- число комнат в коммуналке больше не имеет значения (раньше преимущество имели большие многокомнатные квартиры)

- освободившиеся комнаты, которые принадлежат городу, очередники смогут приобрести с понижающим коэффициентом 0,3