Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 марта 2021 года: Закрытие очередных пунктов вакцинации и резкий рост числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро четверга, 18 марта 2021 года. За минувший день в городе на Неве заболели инфекцией еще 927 человек. При этом в Северной столице резко выросло количество госпитализаций – на 45% за неделю. В Смольном объясняют это тем, что в стационары отправляют больных даже с «ковид-ассоциированными» состояниями.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге медики выявили COVID-19 у 383 361 человек. Умерли от инфекции 11 773 горожан (+30 за сутки), а выздоровели 332 123 (+997), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, в городе закрылись еще три пункта вакцинации от коронавируса. Причина банальная – израсходован «Спутник V». Однако речь только о прививочных пунктах в торговых центрах. В городе остается почти 33 тысячи доз вакцины в запасе. Новая поставка ожидается к концу недели.

Добавим, что «Комсомолка» узнала историю девятилетней петербурженки, которую чуть не убил постковидный синдром. Врачи Детской горбольницы №1 буквально вытащили ребенка с того света.

В Ленинградской области за все время пандемии заразились инфекцией 38 282 человек (+127 за последние сутки), умерли 807 (+11), а выздоровели 35 806 (+123).