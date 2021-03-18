Суд отменил штраф глухому петербуржцу, которого обвиняли в скандировании лозунгов во время несанкционированной акции протеста

31 января в Петербурге состоялся несанкционированный митинг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Городской суд Санкт-Петербурга отменил штраф инвалиду по слуху, которого наказали за якобы участие в несанкционированной акции протеста, прошедшей 31 января. По версии правоохранительных органов, мужчина выкрикивал лозунги, хотя тот их не мог слышать физически.

- Городской суд Петербурга только что прекратил дело Евгения Агафонова, которого оштрафовали на 5 000 рублей за акцию 31 января. Ранее Красносельский райсуд города признал мужчину виновным. В протоколе об административном правонарушении, а позже и в решении суда говорилось, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги», - отмечает общественное объединение «Апология протеста», адвокат которого представлял интересы инвалида. - Евгений Агафонов — инвалид III группы бессрочно по слуху. Об акции протеста он не знал. Призывы сотрудников полиции о прекращении акции, разумеется, не слышал.

Инвалида по слуху задержали в центре города, где также митинговали протестующие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Позднее мужчина объяснил, что приезжал в центр Петербурга, дабы сопроводить свою слабослышащую подругу в реабилитационный центр и пока она была там, направился в магазин ремесел -сам он художник и резчик по дереву. По дороге его и задержали полицейские.

Инвалид пытался объяснить, что не понимает их требований, но его все равно посадили в автобус и отвезли в отделение. Там глухому мужчине, несмотря на требования, не предоставили сурдопереводчика. В итоге инвалида продержали в полиции 10 часов и составили на него протокол за участие в несанкционированном митинге.

А Красносельский районный суд позднее выписал задержанному штраф в пять тысяч рублей - вдвое ниже минимума.

Участие в неразрешенном мероприятии приняли десятки горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что ситуация попала в СМИ и вызвала бурное обсуждение в обществе. Журналисты задали соответствующий вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и тот посоветовал опротестовать решение суда.

- В этом конкретном случае, конечно, есть смысл просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли, - отметил представитель Кремля.

Адвокаты так и сделали, а 18 марта Горсуд Петербурга прекратил дело в отношении инвалида.