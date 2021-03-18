От петербургских такси потребовали не повышать цены во время нештатных ситуаций

В Петербурге могут запретить такси повышать цены во время нештатных ситуаций. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские такси вновь оказались в центре внимания. В Смольном потребовали от агрегаторов пересмотреть ценовую политику. Все это отголоски случая с задымлением в метро на прошлой неделе. Напомним, что утром 11 марта на станции «Маяковская» произошло небольшое ЧП – замыкание кабеля. Почти на 40 минут в час-пик петербуржцы не могли воспользоваться «зеленой» веткой. Сначала поезда перестали ходить по участку от «Василеостровской» до «Площади Александра Невского», затем на 13 минут встала вообще вся линия. Произошло ЧП в районе 9 утра – как раз в то время, когда горожане спешили на работу и учебу. Наземный транспорт был также переполнен, так что многим пришлось воспользоваться такси. Однако перевозчики взвинтили цены чуть ли не в три раза.

«Таксисты совсем опупели – с «Приморской» до «Восстания» 1200 рублей лупят! А у другого агрегатора – 900», – негодовал в соцсети петербуржец Роман.

К слову, в обычные дни такое расстояние на такси можно преодолеть в среднем за 400 рублей. Конечно, цену загибают не сами водители – она автоматически выставляется в приложении такси. Именно поэтому Комитет по транспорту направил официальное обращение ко всем работающим в Петербурге агрегаторам.

В Смольном назвали повышение цен на такси во время нештатных ситуаций «необоснованным и недопустимым». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Данная ценовая политика лишает многих пассажиров доступных поездок. Прошу незамедлительно принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций, – отметил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков в письме.

В Смольном назвали повышение цен на такси во время нештатных ситуаций «необоснованным и недопустимым». Как отметили в пресс-службе Комитета по транспорту, теперь руководителям агрегаторов предстоит в ближайшее время принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность»:

– Конечно, нужно государственное регулирование в транспортной сфере, в частности, в такси, при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций. Потому что недобросовестные коммерсанты пытаются нажиться на чужом горе или в других ситуациях получить сверх прибыли. Я считаю, что это по крайней мере некрасиво с их стороны, но тем не менее законодательно это не учитывается. Я бы рекомендовал нашим парламентариям обратить на это внимание. И правильное решение – обратить внимание самих коммерческих структур не превышать тарифы при возникновении таких ситуаций.

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