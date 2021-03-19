Видео милой семьи тюленей с Финского залива очаровало соцсети

Петербуржцам показали видео с семьей серых тюленей Финского залива Фото: принтскрин видео.

Фонд друзей балтийской нерпы поделился уникальным видео с семьей серых тюленей Финского залива. Кадры с мамой и ее маленьким белым малышом сняли моряки из Санкт-Петербурга в четверг, 18 марта 2021 года. Специалисты отмечают, что увидеть такие интересные съемки можно не часто, животные выращивают своих щенков на льду и стараются держаться подальше от людей.

- Видео о размножении балтийских серых тюленей на льду в свободном доступе очень мало, и мы с вами одни из первых людей, которые получили возможность на это посмотреть, - отметили в фонде.

На кадрах можно отчетливо увидеть маму с любопытным щенком, который крутится вокруг нее.

- Сначала самка с детенышем демонстрирует легкое беспокойство от судна, стоящего совсем рядом, в воде показывается будущий папа, ожидающий оставления самкой детеныша и спаривания с ней, потом любопытный щенок направляется было познакомиться поближе с судном, мама его мягко останавливает своей ластой, нежно почесывает, все успокаивается, - поясняют происходящее на видео специалисты.

Подписчики фонда восхитились обращением мамы со своим детенышем: "Какая нежность".

- Как она его лапкой нежно, - умилились петербуржцы.

- Какая нежнятина. Спасибо за видео, кусочек реальной жизни "тюлешей".

Работники фонда не уточнили примерный возраст малыша, но отметили, что до завершения питания молоком и расставания с мамой ему остается буквально несколько дней. После он отправится в самостоятельную жизнь, а самка с самцом примутся делать новых детей.

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