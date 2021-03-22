«Визжала от боли и каталась по асфальту»: После смерти собаки на прогулке с ребенком в Красном Селе нашлись и другие жертвы «светофора-убийцы»

Джульетта умерла возле светофора Фото: СОЦСЕТИ

История щенка Джульетты из Красного Села потрясла весь Санкт-Петербург. Так тщательно и подробно расследованием смерти пса здесь, кажется, еще не занимались. Собака погибла, когда гуляла со своей юной хозяйкой – четвероклассницей Алиной (имя изменено, – прим.ред.). Девочка вприпрыжку вместе с любимым питомцем переходила дорогу. На тротуаре их пути немного разошлись: Джульетта, весело виляя хвостом, побежала справа от стойки светофора, а Алина пошла слева. Поводок собачки запутался вокруг стойки, питомец неожиданно упал и стал биться в конвульсиях прямо на глазах у ребенка.

Перепугавшаяся девочка оцепенела и не знала, как помочь четвероногому другу. Так продолжалось больше минуты, после чего Джульетта умерла на руках у ребенка. В Сети тут же предположили, что причиной смерти стал светофор, ударивший Джульетту током. На месте происшествия сейчас работает специальная лаборатория, потенциально опасный светофор временно отключили. Однако местные вспоминают, что здесь уже минимум три месяца бил несчастных животинок било током…

«ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ДРУГ, ДОЛГОЖДАННЫЙ ЛЮБИМЕЦ»

Алину с ее очаровательной Джульеттой знали многие жители - городишко, входящий в состав Санкт-Петербурга, совсем небольшой. Поэтому когда произошло несчастье, равнодушными практически никто не остался.

Девочка часто гуляла со своей собакой возле светофора Фото: СОЦСЕТИ

- Я каждый день хожу за ребенком в детский сад и всегда обращаю внимание на девочку, которая как раз в это время гуляла со своим щенком на небольшом пятачке - как раз напротив этого злополучного пешеходного перехода, - рассказала «КП-Петербург» местная жительница Светлана. - Было весело за ними наблюдать. Там была большая замерзшая лужа - что-то наподобие катка. Девочка каталась по льду, а пес за ней носился. Было видно, что у них настоящая дружба. Щенок молодой, игривый. А у девочки очень запоминающийся яркий комбинезон, поэтому на видео я сразу ее узнала. Ужасный стресс для ребенка! Слава богу, девочка физически не пострадала. Теперь мне самой очень страшно, ведь мой старший ребенок через этот переход два раза в неделю ходит в бассейн.

У Алины и Джульетты действительно была настоящая дружба, ведь девочка долго мечтала о собачке и постоянно уговаривала родителей завести щенка.

- Это был наш герой! Наша девочка Джульетта! Моя дочь с ней возвращалась с прогулки, - написала в соцсети мать Алины Надежда. – Я долго не могла ее успокоить. Это был ее лучший друг. Желанный и осознано взятый любимец. К сожалению, самим захоронить ее не было возможности. В тот момент я должна была быть с дочкой, поэтому и вызвала службу, которая увезла ее. Сейчас дочке уже лучше. Всем спасибо.

Щенок погиб во время прогулки с ребенком Фото: СОЦСЕТИ

Случившееся с собакой на светофоре стало стрессом не только для ребенка, но и для всех очевидцев трагедии.

- Я проходила мимо этой собаки, сначала она просто лежала, потом приехала санитарная чистка и на моих глазах ее забрала, - поделилась с «КП-Петербург» очевидец Ольга. – Я нахожусь в положении, и вчера я достаточно наплакалась, я не хочу вспоминать это. Было очень жалко эту собачку.

«СВЕТОФОР ОТКЛЮЧИЛИ И ОБСЛЕДУЮТ»

Сейчас на месте гибели собаки работают специалисты, которые пытаются понять, от чего именно погибла Джульетта, и виноват ли в этом светофор, который, с подачи местных жителей, уже прозвали «убийцей».

- 21 марта около 15:00 произошла гибель животного вблизи зоны пешеходного перехода по адресу Гатчинское шоссе, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». – В этот же день проведено обследование на предмет выявления неисправностей в кабельном хозяйстве объекта, по результатам которого недостатков обнаружено не было, однако, до момента проведения дополнительной проверки с привлечением электролаборатории энергоснабжение объекта было временно приостановлено. Выезд лаборатории на объект запланирован 22 марта. Электролабораторией будут проведены диагностика заземляющего устройства и замеры сопротивления изоляции кабелей. После получения заключения от электролаборатории будет принято решение о проведении необходимых работ, в случае обнаружения неисправностей, либо при их отсутствии о запуске светофорного объекта в штатном режиме.

Смерть собаки попала на видео Фото: vk.com/krasnoe_selo

«ОТ СВЕТОФОРА ПОСТРАДАЛИ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СОБАКИ»

Городские службы пока не готовы утверждать, что именно светофор стал причиной смерти щенка. Но вот местные жители уверяют, что собаки страдают от него уже минимум три месяца - с декабря 2020 года. Свои истории, едва не закончившиеся трагедией, рассказали уже четверо хозяев.

- Зимой, в январе, Рич шел, поднял лапу на этот щит и заорал, отлетев оттуда, - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» хозяйка немецкой овчарки Анна. - Я предположила, что он ударился током, но не была уверена в этом. Больше собаку там не водила. Думала, куда позвонить, но, не зная полномочий конкретных служб, так никуда и не сообщила. К великому сожалению... Наверное, можно было избежать такого исхода, как вчера, если бы граждане, и я в том числе, были более ответственны и сообразительны.

Рич тоже пострадал от светофора Фото: предоставлено хозяином собаки

Вторым пострадавшим от разряда «светофора» оказался 12-летний гладкошерстный фокстерьер.

- К счастью, я резко одернула поводок, когда это произошла, – поделилась с «КП-Петербург» хозяйка пса Тая. – Она сильно визжала. Конвульсий не было. Испуг и сильный визг только. Так бывает от резкой боли. Я сразу осмотрела собаку, в том числе подушки лап, нос, ничего не пострадало. Я не поняла, чем именно была вызвана такая реакция собаки, думала, она накололась о концы торчащей сетки. Никаких видимых последствий не было. Теперь просто там не переходим дорогу. Ни оголенных проводов, ни каких-то внешних повреждений не было.

Хозяйка еще одной собаки Варя рассказала, что слышала о похожем случае с этим светофором в декабре 2020 года от другой собачницы.

- У нас был случай именно на этом месте. Это было 21 января, мы возвращались с прогулки, стояли на переходе именно вот на том месте, ждали зеленый сигнал. Собака резко начала поджимать лапы по очереди - как от боли. И буквально через секунду мой Арчи дико закричал и начал кататься по земле, пытаться убежать. Хотя у меня собака не паникер и такое проведение - большая редкость. Я взяла его на руки, и он сразу успокоился. Дома осмотрела лапы - ничего. Думала, что это соль или реагенты... А оказалось, вот что, - недоумевает хозяйка чуть не погибшего питомца Анна.

Арчи тоже пострадал от светофора Фото: предоставлено хозяйкой собаки

В самой «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» подтвердили «КП», что ранее жалоб на светофор не поступало. Если бы местные жители обратились, то проверку специалисты провели бы до этой трагедии с Джульеттой…

«Комсомолка» будет следить за результатами проверки лаборатории.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Выгуливала собаку, когда провод оборвало: В Петербурге девушку убило ударом тока от упавшего на нее с фонаря кабеля

Тело 25-летней Ульяны нашли утром 21 января 2020 года у дома по проспекту Обуховской обороны. На обезображенный труп несчастной наткнулась 25-летняя подруга погибшей Екатерина. Ульяна вечером пошла выгуливать собаку, когда с фонаря на улице оборвался кабель. Оголенный провод попал на девушку, от мощного удара током в 220 Вольт она умерла мгновенно. Пес остался жив, но без любимой хозяйки (подробности)

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Сейчас проводится проверка (подробности)