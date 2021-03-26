«Не спим с понедельника»: Детям из тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах, не дают вернуться к родителям

Тургруппа "СКИФ" до сих пор не может вернуться в Петербург из Мурманска после трагичного схода лавины. Фото: СОЦСЕТИ

В редакцию «КП-Санкт-Петербург» обратилась одна из матерей детей из туристической группы «СКИФ», попавшей под лавину в Хибинах, с просьбой помочь родителям воссоединиться с выжившими сыновьями и дочерями. Напомним, в страшном происшествии погибла 12-летняя девочка из Северной столицы. Школьницу реанимировали 12 часов, но спасти ее не удалось. По факту трагедии возбудили два уголовных дела. По одному из них уже арестовали одного из руководителей тургруппы.

Между тем 12 спасшихся детей, а также еще одну группу (вторую, пришедшую на помощь в спасательной операции – Прим.ред.) отправили на медобследование. Для этого к ним в Мурманскую область даже приезжали мамы и папы, чтобы дать письменное согласие на процедуру. К счастью, ребята отделались ушибами и ссадинами. Однако, как сообщает один из родителей, дальше детей не отпустили домой в Петербург, а наоборот – зачем-то положили в санаторий.

Дети прибыли в Апатиты на медобследование, но потом их увезли в санаторий в Кировск. Фото: МЧС по Мурманской области

- Детей увезли в Кировск. На протяжении нескольких дней руководителей тургруппы допрашивают следователи. Дети проходят свидетелями по делу. Инициатива положить их в санаторий исходит, судя по всему, от местных властей. Дети и так испуганы, теперь и одни! Зачем лежат – непонятно, просто так! Говорю от лица всех родителей и педагогов «СКИФа» - мы очень обеспокоены. Очень хочется, чтобы дети вернулись домой! Не спим с понедельника. Стресс и чужой город без педагогов – это страшно! – переживает мама одного из школьников.

Новости об аресте руководителя тургруппы тоже взволновали родителей. Как считает обеспокоенный родитель, педагог не виноват в трагедии.

- Просто несчастный случай… Родители и дети характеризуют его как очень хорошего, грамотного педагога. Очень добрый человек, дети к нему всегда тянулись. В «СКИФе» вообще не работают неравнодушные люди. Представьте его состояние - он реанимировал ребенка всю ночь, потом эвакуация, потом задержание. Он измучен и вымотан и очень сильно переживает, - заключает женщина.

В СК не согласны - мужчина не учел сложности проложенного им маршрута, а также допустил многочисленные нарушения при его прохождении.

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