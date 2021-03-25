Суд арестовал руководителя тургруппы после гибели 12-летней девочки под лавиной в Хибинах

Суд арестовал на 30 суток руководителя петербургской тургруппы, на которую обрушилась лавина в Хибинах. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Суд отправил в СИЗО руководителя туристической группы «СКИФ», на которую обрушилась лавина во время похода в Хибинах Мурманской области. Напомним, под снегом оказались 13 детей и трое взрослых. Выжили все, кроме 12-летней петербурженки. Диану (имя изменено – Прим.ред.) пытались реанимировать около 12 часов. За время спасательной операции шокированным родителям дважды сообщали об ее гибели.

После происшествия возбудили два уголовных дела. В СК Санкт-Петербурга – за халатность, а коллеги из Мурманска – по статье за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли гибель ребенка. Именно по второму делу и арестовали руководителя тургруппы. Мужчина пробудет в СИЗО минимум 30 дней, пока идет следствие.

Оказавшаяся под лавиной тургруппа "СКИФ" из Санкт-Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

- В ходе многодневного лыжного похода с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона обвиняемым не были учтены сложности проложенного им маршрута, а также допущены многочисленные нарушения при его прохождении, - считают в СУ СК РФ по Мурманской области.

Расследование обоих дел продолжается. Выжившие после схода лавины дети здоровы, но получили многочисленные ушибы и ссадины. Группа даже на время застряла в Мурманской области, потому что ребят хотели обследовать врачи, но все их родители были в Петербурге и не могли дать письменное согласие на обследование.

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