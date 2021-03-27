Еще 749 случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге за сутки

В Петербурге 27 марта 2021 года выявили еще 749 новых случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще один день не обошелся в Петербурге без новых заболевших коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на утро 27 марта за сутки в городе выявили еще 749 случаев COVID-19. В общей сложности за все время пандемии в Северной столице в статистике с коронавирусом оказалось уже 391 799 горожан. Всего зараженных по всей России было уже 4 510 744 человек.

- За последние сутки в России выявлено 8 885 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 337 человек, - сообщает Всероссийский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

К слову, за последнюю неделю в Петербурге наблюдается небольшой спад заболеваемости. Неделю назад, 20 марта, было зафиксировано 899 новых случаев. С этого момента ежедневно их количество снижается.

К сожалению, коронавирус унес жизни еще 32 человек в городе – столько смертей с COVID-19 зафиксировали за сутки. Всего с начала пандемии в Петербурге умерло 12 134 человека.

Новых заболевших выявляют благодаря тестирование, которые ежедневно проводится в городе: за последние сутки обследовали на коронавирус более 20 тысяч человек.

Что касается Ленинградской области, там за последние 24 часа появились еще 105 новых пациентов с коронавирусом (всего 39 476 заражений). Скончались 8 человек (всего с начала пандемии 904 смерти).