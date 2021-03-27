Деревня вепсов, дюны и дух Александра Невского: Что ждет туристов на 10 новых экотропах Ленобласти

К 2024 году в 47 регионе будут работать 47 экотроп. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

47 регион расширяет сеть экотроп во всех своих 47 заповедных зеленых зонах: до конца года к 25 пешим, велосипедным и историческим маршрутам по заказникам и природным паркам Ленобласти прибавится еще 10.

– Для удобства посетителей на всех маршрутах обустроят места для отдыха, смотровые площадки, щиты и указатели, а на сложных участках организуют настилы, – сообщают в Комитете по природным ресурсам Ленобласти. – Все маршруты маркируют в едином стиле, по утвержденной в прошлом году методике.

На подготовку 10 экотроп из бюджета потратят 10 миллионов рублей. Но это лишь часть большой работы по цивилизованному «освоению» охранных зон туристами. В сумме, по программе «47 гарантий», в регионе должно появиться 47 экскурсионных экомаршрутов. Прописана задача создания целой сети тропок для любителей дикой природы и в региональном проекте «Тропа 47». Задуманного хотят достичь к 2024 году.

На сегодня, с подачи властей, проектируют либо уже создают 11 турмаршрутов в границах охраняемых природных территорий. Общая протяженность этих троп составит 200 километров.

1. ВЕПССКИЙ ЛЕС, 11 КМ

Где продолжает жить уникальная природа, почти не измененная человеком, так это в Вепсском лесу. Тем краше ее соседство с деревнями вепсов – потомков угро-финских племен. В этом природном парке сохранились и местная старинная архитектура, и народные традиции. В перспективе в охранной зоне организуют многодневный маршрут, а пока тропа соединит Кашпозеро с деревней Корбеничи.

2. АНИСИМОВСКИЕ ОЗЕРА, 12 КМ

Маршрут между Анисимовскими озерами покажет туристу, что такое сельговый ландшафт, типичный для севера Карельского перешейка. Сельги – это обработанные ледником гряды высотой от трех до 25 метров, сложенные древнейшими кристаллическими породами. Самые ценные геологические «достопримечательности» заказника – сглаженные вершины и отвесные склоны сельг, поросшие редкими для региона растениями.

На сложных участках тропы оборудуют настилами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

3. ОЗЕРО МЕЛКОВОДНОЕ, 29 КМ

В этой заповедной зоне появится велосипедный маршрут. Он пройдет по сосновым и мелколиственным лесам. Большая часть пути будет находиться на удалении от озера Мелководное: заказник – второе по значимости водно-болотное угодье Карельского перешейка, где гнездятся водоплавающие птицы. Впрочем, расположение в некотором отдалении не помешает туристам услышать или увидеть пернатых.

4. КИВИПАРК, 9 КМ

Изюминка заказника – богатая геологическая история, которую буквально видно под ногами. Наиболее живописны побережья островов: там граниты породы рапакиви выходят на поверхность в виде невысоких скал. Их уравновешивают приморские луга, на которых весной удобно наблюдать за птицами.

Система указателей будет выполнена в едином стиле. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

5-6. КУРГАЛЬСКИЙ, 4 И 12 КМ

Здесь организуют сразу два новых маршрута. Причина – безграничная любовь к Кургальскому со стороны отдыхающих: сеть экотроп равномерно распределит народ по охраняемой зоне, предложит ему цивилизованные места отдыха и снизит вредную нагрузку на заповедник. Первый маршрут, эколого-исторический, обустроят вблизи деревни Куземкино, он растянется на 12 километров. Второй, четырехкилометровый, охватить низовья реки Выбья и побережье Лужского залива. Гости заказника насладятся видами поросших соснами дюн и песчаных пляжей.

7. ВЫБОРГСКИЙ, 13 КМ

Биологи разработали этот маршрут еще в 2018 году. Он проведет через главные достопримечательности заказника и даст возможность насладиться видами Выборгского залива. Большую часть времени экотурист проведет в сосновом лесу, периодически тропа будет выходить к побережью острова Киперорт. Кроме прекрасных пейзажей, путник увидит остатки фортификационных сооружений времен Второй мировой войны.

Маршруты появятся в любимых заказниках и природных парках петербуржцев и жителей Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

8. ШАЛОВО-ПЕРЕЧИЦКИЙ, 9 КМ

На этом маршруте вдоль среднего течения Луги можно будет познакомиться с рельефом ледникового происхождения, вдохнуть вкусный воздух сосновых боров и укрыться в тени широколиственных лесов.

9. СЯБЕРСКИЙ, 8 КМ

«Тропа Александра Невского» – часть большого историко-культурного паломнического маршрута. Именно этим путем в 1242 году направлялся князь Александр Невский в сторону псковских земель, захваченных Ливонским орденом.

Экотропа – прекрасное место для наблюдения за дикой природой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

10. ГРЯДА ВЯРЯМЯНСЕЛЬКЯ, 12 КМ

Существующие велосипедные маршруты самого посещаемого заказника Приозерского направления соединят между собой в единую сеть – и каждый сможет выбрать километраж, подходящий ему и его «железному коню». Разные отрезки маршрута будут отличаться друг от друга рельефом и сложностью и подойдут как для заездов, так и для пеших прогулок.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА С НОВЫМИ ЭКОТРОПАМИ

НА ЗАМЕТКУ:

Узнать об экотропах Ленобласти и сориентироваться на маршруте помогут сайт www.ooptlo.ru и мобильное приложение «ООПТ ЛО».

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