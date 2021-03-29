«Экстренные службы 12 часов не могли добраться до умирающей девочки: Почему засекретили дело о трагедии в Хибинах

Ребенок под снегом провел больше двух часов Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге похоронили погибшую во время схода лавины в Хибинах 12-летнюю школьницу Диану (имя изменено – прим.ред.). Напомним, что группа из 13 детей и трех сопровождающих (педагоги дома творчества из тургруппы «Скиф») пошла в поход в рамках проекта «Туриада 2021». Маршрут был разработан Домом детского творчества и согласован комиссией Приморского района. Подобные вылазки школьники Северной столицы делали ежегодно. Но 22 марта в шесть часов вечера во время очередного похода в районе поселка Имандра на детей сошла лавина.

Больше всего пострадала 12-летняя школьница Диана (имя изменено, – прим.ред.). Вытащив ее из снежного плена, ее смогли реанимировать, но девочке требовалась квалифицированная помощь. Ее Диана прождала 12 часов. Но когда спасатели прибыли на место ЧП, сердце девочки остановилось. После случившегося следователи задержали и арестовали руководителя тургруппы - главу общефизической подготовки «Скиф», автора туристических методичек Сергея Смирнова. Его обвиняют в том, что он с нарушениями вел детей по трудному маршруту. В свою очередь в самом «Скиф» в трагическом исходе похода винят исключительно МЧС, которое не предупредило группу о лавинной опасности.

Следствие и вовсе решило засекретить дело – со всех участников похода, с руководителей других тургрупп, с детей и их родителей взяли подписку о неразглашении. Однако «КП-Петербург» нашла родителя, который не обременен подпиской. Отец школьника Кирилла, который дружил с Дианой и был с ней в том походе, рассказал, как дети спасали сами себя из снега, почему они пошли по тому маршруту и кого в случившемся винят родители.

Хибины - популярное место у туристов Фото: Андрей РЯБЦЕВ

«ДИАНУ ИСКАЛИ НЕ В ТОМ МЕСТЕ»

Подготовка к «Туриаде» началась задолго до самого похода. По словам родителей, все дети были опытные и отправлялись в Хибины не первый раз. Для погибшей Дианы трагическая поездка была третьей в ее жизни. Сергей Смирнов знал каждого из 13 подростков, которые принимали участие в походе.

- Дети очень ждали этого похода, они буквально дни считали, яростно обсуждали – скорее бы уже 19 марта, - рассказал «КП-Петербург» отец Кирилла Вячеслав Мавричев. – Наш сын хорошо знал Диану, мы знакомы с ее родителями, поэтому случившееся и для нас большая трагедия. Сейчас следствие говорит, что маршрут не был оборудован. Но в Хибинах вообще нет оборудованных маршрутов. Это в принципе огромная туристическая метка, куда выходят туристы: перевалы, горы, спуски, высокие холмы. «Туриада» была официальная, поэтому в Хибинах в тот момент было очень много групп детей, всего - 550 человек.

В Хибинах в этот момент было много туристических групп Фото: СОЦСЕТИ

В момент схождения лавины дети, по словам отца, должны были устраивать привал. Неподалеку от них была еще одна туристическая группа с подростками от отряда «Скиф».

- На месте, где сошла волна снега, находились семеро детей, - продолжает Вячеслав. - Сначала они услышали хлопок, увидели, как катится небольшая лавина, которая казалась безопасной. Но она повлекла за собой вторую, которая и накрыла детей. Моему сыну повезло больше остальных, его засыпало снегом по грудь, он сам себя откопал. Еще двух детей отрыли из снега почти сразу, чуть дольше искали двух других девочек. К счастью, с ними было все в порядке. А вот Диану искали очень долго. Дело в том, что дети, находившиеся рядом, видели, где она примерно стояла до того, как ее накрыло, поэтому первое время ее искали там. Но оказалось, что она была в другом месте. Волной ее спустило чуть ниже с горы. Из-за этого ее поиски затянулись.

«ДЕТИ РАБОТАЛИ КАК ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД СПЕЦНАЗА»

Диана была под снегом на глубине 1,5 метра. В МЧС родителям объяснили, что накрывшая ее лавина не была обычной.

- Это не лавина, а плотный ком из мокрого снега с глыбами льда, - поясняет отец Кирилла. - Ее глубина была порядка двух метров, а ширина - 10-12 метров. Но стоит отдать должное детям - никто из них не запаниковал. Они вели себя стойко, как элитная команда спецназа. Никто не спасовал, кто-то достал свои лопатки, кто-то взял палки, кто-то копал руками. Они методично искали погребенных под снегом. Мой сын тоже в этом принимал участие, так как его накрыло не с головой, он указывал, где рядом с ним стояли другие дети.

Дети очень ждали похода Фото: СОЦСЕТИ

Дети искали Диану до последнего. Уже через 15 минут после случившегося к ним присоединилась другая группа школьников, которая шла неподалеку.

- Детей стали уводить с места поисков Дианы вниз с горы, когда они были уже все окоченевшие, - вздыхает Вячеслав Мавричев. – Замерзшие школьники сами поставили лагерь, сами нашли дрова, разожгли огонь, чтобы согреться. Примерно в тоже время, когда их увели с горы, руководители похода нашли Диану под снегом. Они ее и реанимировали с помощью непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Но в полевых условиях полноценно оказать помощь было невозможно. В сознание она не приходила, но ее сердце все-таки завели, после этого ее грели, у нее было переохлаждение. Руководители группы не отходили от нее ни на шаг.

«СПАСАТЕЛИ НЕ БЫЛИ ГОТОВЫ К ОПЕРАЦИИ»

Сколько именно девочка пролежала под снегом, пока неизвестно. В МЧС сообщение о лавине поступило в 18:00 (тургруппа говорит о 17:30). Первые сообщения о том, что девочка найдена, появились после 20:00. Под завалами на глубине она провела больше двух часов.

В этой местности произошло обрушение лавины Фото: СКР

- Сообщение о смерти девочки в тот момент, когда была еще жива, следователи объяснили тем, что у них была плохая связь, - недоумевает Вячеслав. – Сейчас со всех берут подписку о неразглашении, даже дети не имеют права что-то рассказывать. Мы думаем, что спасательная операция курировалась СКР. Засекретить ее решили из-за того, что она была провальная (в свою очередь СКР это отрицает, заявляя, что подписка о неразглашении берется с участников из-за того, что в деле есть несовершеннолетние). 12 часов (!) службы не могли эвакуировать ребенка. Службы спасения вообще не были готовы к этому. Мы узнали, что у них даже вертолета своего персонального нет. Они просто выпустили многочисленные группы детей на гору, а у самих нет экстренного транспорта, который позволит добраться до туристов. Единственная работоспособная группа спасателей, которая в этот момент была на горе, занималась тем, что оказывала помощь другой туристке, которая повредила ногу.

Группу детей, попавших под лавину, спасатели, по словам отца, все время заверяли, что вертолет «прилетит вот-вот». Но его не было.

- Они говорили, что он уже рядом, - негодует Вячеслав. – Но первая группа спасателей к Диане на высоту прибыла около двух часов ночи, к детям в лагерь они спустились в полчетвертого ночи. Врач прибыл с другой группой спасателей около четырех часов ночи. Все это время Диану можно было спасти. Ее смерть зафиксировали в полседьмого утра. Вертолет прилетел тогда, когда уже некого было спасать, девочка была уже мертва.

«РОДИТЕЛИ НИКОГО НЕ ВИНЯТ»

Сейчас родители добиваются того, чтобы Сергея Смирнова освободили из СИЗО. Они его не винят в случившемся.

- Все считают, что произошедшее - трагическая случайность, глобальный форс-мажор, - продолжает Вячеслав. - Чудо, что остальные дети остались живы. Сейчас мы с другими родителями отправили ходатайство следователям об изменении меры пресечении Сергею Смирнову. Для Дианы он был не как отец, но как добрый дядюшка, он всех детей любил. Ему сейчас тяжело, он понимает всю меру ответственности. Родителей Дианы мы тоже просили обратиться в СКР, но они заняли позицию, что не мешают следствию. Однако отрицательных каких-то высказываний о Смирнове от них никто не слышали.

Здесь искали школьницу Фото: СКР

Сами дети, по словам Вячеслава, из-за шока не сразу поняли, что произошло с ними в горах.

- У многих было шоковое состояние, потом они начали отходить, понимать, - поясняет отец Кирилла. - Смотришь, один в уголочке грустный сидит, другой отвернулся и молчит. Что касается Дианы, то ее похоронили в Петербурге. Мы были с сыном у нее на прощании. К сожалению, кроме нас там был только еще один ребенок из «Скифа». Остальные не успели доехать к этому времени из Мурманской области.

Сейчас родители водят детей на осмотр к медикам. По их словам, в Мурманской области врачи пропустили многие травмы.

- У моего сына обе руки в гипсе, здесь в Петербурге у него нашли растяжение мышц, - негодует отец ребенка. – Знаю, что гипс наложили на ногу еще одному ребенку.

«ХАЛАТНОСТЬ И ПЛОХАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ»

Сами силовики сейчас расследуют несколько уголовных дел. В Мурманской области возбуждено дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшее к смерти ребенка. Обвиняемый по нему – Сергей Смирнов.

- Обвиняемый решил сэкономить время и срезать путь. Для этого он отклонился от запланированного безопасного маршрута и привел группу к вершине склона отрога горы. Находясь на вершине, руководитель группы, не обеспечил необходимую безопасность несовершеннолетним и организовал их спуск по лощине, понимая, что склон имеет слоистый снежный рельеф. Обвиняемый пренебрег тем, что на склоне имеются массивные снежные образования, угрожающие срывом, - сообщили в СКР. - При этом, один из сопровождающих обратил внимание обвиняемого на имеющуюся опасность схода снежных масс, однако он указанные предупреждения проигнорировал. Первыми спуск осуществляли один из взрослых и 6 детей. Находясь на середине данного склона дети, включая погибшую, остались без присмотра, поскольку их сопровождающий, в обязанности которого входило прокладывание лыжной тропы, ушел вперед для выбора места под лагерь. Обвиняемый в это время находился на вершине и к указанным школьникам не спустился. В этот момент одна из девочек, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противлавинной экипировкой, начала катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель под завалом. По имеющимся предварительным данным смерть девочки наступила за 8-10 часов до прибытия медицинских работников.

В таких палатках спали участники других групп Фото: СОЦСЕТИ

В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в свою очередь расследуют дело о халатности в отношении тех, кто утвердил маршрут Сергею Смирнову (маршрут был разработан Домом детского творчества и согласован комиссией Приморского района).

- Следствием установлено, что указанная туристическая группа была сформирована «Скиф», действующей на базе туристско-спортивного отдела «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - «ДДТ»), подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга, - делятся силовики. - Таким образом, нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне - месте обрушения снежного массива - и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников «ДДТ», своих должностных обязанностей.

КОНКРЕТНО

«Вести детей туда было нельзя»

В самом МЧС сейчас уточняют, что детей по этому маршруту нельзя было вести.

- Данная гора не мониторится службами лавинной опасности, - пояснил источник «КП-Петербург» в МЧС Мурманской области. – Поэтому на том участке не было прогноза лавинной опасности. Степени опасности, которые были опубликованы, это другие места. Все, кто туда идет, делает это на свой страх и риск. Гора не попадает ни под чью юрисдикцию. В принципе не надо было вести детей в такое труднодоступное место. В первую очередь нужно узнать еще были ли у руководителя группы противолавинные датчики с собой. Также нужно было обеспечить сопровождение детей на снегоходах. Наша задача была прибыть максимально быстро туда. Но там снегоходы местами не проезжают, сейчас снега очень много. Спасатели 110 километров ехали, потом бросили снегоходы и пешком пошли к тому месту.

Сейчас СКР продолжает расследование уголовного дела.

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