«Хожу три шага в минуту»: Алиса Аршавина страдает после выписки из больницы

Из-за болезни Алисе пришлось пропустить 17-летие сына Алексея, которого она родила от первого мужа Алексея Казьмина. Фото: социальные сети

В начале марта бывшая супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина попала в Елизаветинскую больницу с коронавирусом и двусторонней пневмонией. На днях ее выписали, но чувствует она себя еще не очень хорошо.

- Уже, конечно, чуть лучше, но хожу три шага в минуту. Меня выписали на пробную выписку, посмотреть, как я буду себя чувствовать в домашних условиях. Но пока дома тяжелее, чем в больнице, - призналась «КП» в Петербурге» Алиса Казьмина.

В жизни Алисы Казьминой-Аршавиной нелегкие времена... Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На восстановление у Казьминой, судя по всему, уйдет немало времени. И дело здесь не только в коронавирусе. В больницу она попала из другого медучреждения. Незадолго до этого, в начале февраля, Алиса Аршавина оказалась на грани жизни и смерти: знаменитость госпитализировали с перитонитом. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь: больше недели она провела в реанимации и четыре дня находилась в искусственной коме.

Все это время рядом с ней было не так много людей. Ее поддерживал бывший муж Алексей Казьмин, который оплачивал лечение, подбадривал своими звонками и сообщениями, а также мама Наталья. Она больше месяца была с внуками: 17-летним Алексеем, 9-летней Алисой (дети от Казьмина, – прим. ред.) и 4-летней Есенией (от Андрея Аршавина – прим. ред.). Теперь родные Казьминой счастливы, что она наконец-таки рядом с ними, хоть и говорить об окончательном выздоровлении пока не приходится.

Из-за тяжелого заболевания у Алисы «провалился» нос. Фото: социальные сети

- Алиса очень медленно идет на поправку, потихонечку, но дети очень рады, что мама дома, - призналась «КП» в Петербурге Наталья.

Помимо этого, бывшая супруга Аршавина с прошлого года борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием. Из-за него красивая и эффектная девушка перестала быть похожей на себя: у нее «провалился» нос и посидели волосы. Алиса подозревает, что на нее могли навести порчу.

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