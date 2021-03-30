Защита экс-главы Роспотребнадзора Карелии, оправданного по делу Сямозера: «Радости от приговора мало»

Двух сотрудников Роспотребнадзора продолжают обвинять в халатности, повлекшей трагедию. Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Бывшего главу Роспотребнадзора Карелии и его заместителя, а ныне – врио руководителя оправдали по делу о гибели 14 детей во время лодочного похода по Сямозеру. Анатолий Коваленко и Людмила Котович смогли доказать свою невиновность во второй раз за последние пять лет, которые длится скорбный судебный процесс. Обоих обвиняют в халатности.

– Суд постановил признать Коваленко и Котович невиновными за отсутствием в деянии состава преступления, – сообщили 29 марта в Петрозаводском городском суде. – Гражданские иски к ним оставлены без рассмотрения. За оправданными признано право на реабилитацию.

Дело в отношении Котович и Коваленко начали рассматривать повторно летом 2019-го – после того, как предыдущий оправдательный приговор первой инстанции отменил Верховный суд Карелии.

– Радости от оправдательного приговора очень мало, – признался «Комсомолке» в Петербурге» защитник Анатолия Коваленко Михаил Ямчитский. – Людям потребовалось пять лет, чтобы дважды доказать свою непричастность к такому страшному преступлению. Потерпевших – родителей, потерявших своих детей, – безумно жаль, это очень хорошие люди. Но я считаю, что обвинение вводит их в заблуждение, делая Коваленко и Котович виновниками трагедии. Впрочем, в том, что они доверяют обвинению, никто их упрекнуть не может: не дай бог оказаться на их месте…

Сейчас Людмила Котович трудится врио главы республиканского Роспотребнадзора, а ранее она замещала коллегу, оказавшегося с ней на скамье подсудимых. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Республиканская прокуратура уже заявила, что будет вновь обжаловать приговор. Таким образом, дело сотрудников Роспотребнадзора отправится на апелляцию во второй раз.

– Процессуально прокуратура может обжаловать не вступивший в силу приговор один раз, но в случае его отмены дело в силах направить на новое рассмотрение, – поясняет Ямчитский. – А вот пересмотра дела в силу новых открывшихся обстоятельств здесь, думаю, быть не может: за эти годы трагедия изучена досконально.

Теперь, по словам адвоката, защите остается надеяться лишь на объективность суда апелляционной инстанции.

СПРАВКА «КП»:

17 июня 2016 года детский отряд «Поморы» парк-отеля «Сямозеро» выдвинулся в водный поход. Группа из 47 ребят переночевала на берегу и планировала добраться до острова Фокенсуари на двух каноэ. Но днем 18 июня поднялся шторм. Одна лодка перевернулась. Двенадцатилетний Всеволод Заслонов дозвонился фельдшеру «скорой» Ирине Щербаковой, но женщина сигнал тревоги проигнорировала (в апреле 2017-го ее осудили на три года тюрьмы с отсрочкой в три года, пока ее дочери не исполнился четырнадцать лет). Четырнадцать детей, в том числе Всеволод, погибли. В марте 2019-го шестерым обвиняемым в гибели детей вынесли приговор: троих оправдали, трем дали в сумме 19 лет тюрьмы.

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«Меня не мучает совесть»: Обвиняемые в гибели детей в Сямозере выступили в последним словом

По делу о гибели детей на Сямозере 18 июня 2016 года готовы вынести приговор. Сегодня, 21 января, в Петрозаводском городском суде с последним словом выступили последние обвиняемые. На скамье подсудимых шестеро человек: начальник детского лагеря Вадим Виноградов, директор лагеря Елена Решетова, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также глава Управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович (подробности)