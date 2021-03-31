«Все случилось за 10 секунд»: Почему мать троих детей не смогли спасти из затопленного трюма «русского Титаника»

Траулер упал на бок Фото: Подслушано Отрадное на Неве

После ЧП на судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти местные теперь называют траулер «Скорпион» «русским Титаником». Опрокидывание судна на бок едва не обернулось масштабной трагедией, ведь на борту в тот момент находились 70 человек. К счастью, почти все из них выжили, спасая друг друга. Когда люди оказались на берегу, стало понятно, что без вести пропали двое их коллег - 44-летний слесарь Дмитрий Б. и 37-летняя маляр Матлубахон. Позже спасатели сообщат, что их тела найдены в трюме.

«ОНА БОЯЛАСЬ ИДТИ НА РАБОТУ»

Маляр Матлубахон работала на предприятии три года. На судне она была вместе с мужем-слесарем. Супруги воспитывала троих детей (13, 11 и 8 лет), которые теперь остались без матери.

Траулер перевернулся в считанные секунды Фото: Подслушано Отрадное на Неве

По словам родственников Матлубахон, это не первое происшествие на этом судне.

- Матлубахон рассказывала, что подобное уже было в январе, но тогда корабль не так сильно накренило, обошлось без пострадавших, - поделился с «КП-Петербург» брат мужа Матлубахон. - Но она очень сильно испугалась, после этого даже боялась ходить на работу. И вот видите, как вышло...

В момент трагедии муж Матлубахон был неподалеку, но так как события развивались очень быстро, спасти ее не успел.

- Все произошло в течение 10 секунд, - вздыхает родственник погибшей. - С Матлубахон был еще брат ее мужа, поэтому он бежал спасать сразу обоих. Но увидел только брата, который был в воде. Спас его, а вот жену так и не увидел. Она, видимо, там где-то внутри трюма была.

По словам работников завода, все действительно произошло моментально, поэтому понять, где кто находится было невозможно.

- Вы поймите, там паника такая была - у многих ступор был. Некоторые в страхе встали на месте и стояли, - пояснил «КП-Петербург» один из работников завода. – Я понимал, что стоять нельзя, на кону моя жизнь. Там мужики всем кричали: «Корабль тонет, спасайся!». Я понял, что меня клонит в сторону. Я бросил все, что было: свою куртку, пропуск, ключи, только телефон в руках был. И побежал с машинного отделения, чувствую, что корабль прямо упал, в меня все полетело, я улетел в стенку. Меня мужики, благо, за плечо схватили, я оклемался и побежал дальше. Я вылез по канатам, прыгнул на палубный кран и по нему побежал, а он начал разваливаться! Тогда я бросился на шину корабля - успел! Потом корабль стало заливать водой, и выбираться в этот момент было уже очень тяжело.

«ПЫТАЛАСЬ СПАСТИ КОЛЛЕГУ?»

Как оказалось, погибшие были вместе в кормовой части корабля в нижнем отделении. Дмитрий, судя по всему, пытался спастись, но сделать это не получилось.

- Они были рядом одном трюме, - рассказали «КП-Петербург» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Мужчина запутался в кабелях или шлангах. В какой именно момент это произошло, неизвестно. Сказать, пыталась ли она его спасти – тоже пока невозможно.

У погибшего осталась жена.

Судно легло на воду Фото: Подслушано Отрадное на Неве

- Там время шло на секунды. Сил, может, им не хватило... ведь нужно было карабкаться по перевернутому трюму. Быстро могли устать. Возможно, Матлубахон тоже запуталась в канатах.

Причины трагедии на судостроительном заводе «Пелла» в Ленобласти устанавливаются. Сами сотрудники предприятия считают, что на корабле могли неправильно разместить груз во время испытаний по кренению судна. Сейчас все версии проверяют следователи, которые возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований безопасности при проведении строительных или иных работ». Подозреваемых у следствия пока нет. На самой «Пелле» «КП-Петербург» заявили, что руководство решило не комментировать ЧП, сославшись на работу следствия.

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