Обработку парков и детских лагерей от клещей в Петербурге начнут к маю

Акарицидная обработка в Петербурге начнется, когда появится первая трава. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге уже готовятся встречать сезон клещей: горожанам рекомендуют сделать прививки от энцефалита, специалисты Роспотребнадзора уже мониторят ситуацию с укусами, а вскоре начнут и обрабатывать зеленые зоны. Ежегодно в городе «прочесывают» огромные территории – до 700 гектаров. Акарицидную обработку проводят в парках, скверах, лесопарках, на травянистых участках, и конечно, в детских оздоровительных лагерях. На участках проходятся специальным раствором, который не вредит человеку и животным, но помогает справиться с клещами. Приступят к таким мероприятиям в Петербурге скорее всего к маю – все будет зависеть от погоды.

– Для того чтобы обработать территорию, должен полностью сойти снег и хотя бы немного должна вырасти трава, только тогда клещи начинают потихоньку выползать, – отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по городу. – Обработка будет уже после того, когда произойдет просушка парков и скверов. Это будет не раньше конца апреля – начала мая.

К слову, именно до начала мая большинство зеленых зон Петербурга уже закрылись на просушку, ведь обычно в начале весны в них настоящий «потоп». Правда, есть места, которые не уйдут на временный «отдых»: например парки знаменитых пригородов – Петергофа и Царского села. Кстати, Петродворцовый и Пушкинский районы, где они расположены, признаны одним из самых опасных по клещам. Так что там на природе следует быть особенно аккуратными – выбирать правильную одежду и пользоваться репеллентами. Также в числе лидеров по клещам еще несколько «зеленых» районов – Колпинский, Красносельский, Курортный и Приморский.

Обязательно избавляются от клещей и на территории всех 17 районов Ленинградской области. В прошлом году площадь обработки составила 3,4 тысячи гектаров.

– Несмотря на то, что ряд летних оздоровительных учреждений в 2020 году не открывались и не функционировали, на территориях всех них были проведены акарицидные обработки, – отмечают в Роспотребнадзоре по Ленинградской области.

Будут готовить к летним сменам лагеря и в этом году. Кроме того, в течение всего «клещевого» сезона проводят повторные обработки и проверяют их действие – освободилась ли трава от опасных «жителей».

КСТАТИ

В самом Петербурге клещи пока не активизировались – в городе еще не зафиксировали ни одного укуса. Однако уже есть «привозные» случаи: к медиками обратились двое взрослых, вернувшихся из Крыма. Однако активность паукообразных в нашем регионе будет зависеть от погоды – чем теплее и суше, тем скорее они выйдут на свет.

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