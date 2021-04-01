ДНК-тест определил судьбу малыша из Петербурга, у которого вся семья умерла от коронавируса

Малыш, оставшийся без мамы и всей родни из-за коронавируса, готовится к выписке из детдома. Фото: СОЦСЕТИ

Четырехмесячного малыша из Санкт-Петербурга, который стал сиротой с самого рождения из-за смерти от коронавируса матери и всей родни, вскоре выпишут из дома ребенка. Напомним, мальчика по имени Кирей успели чудом спасти за день до гибели родителя – врачи сделали 36-летней Светлане кесарево сечение. Дедушка и бабушка малыша тоже подхватили инфекцию и не смогли справиться с болезнью. Отца в судьбе малыша изначально не предполагалось – мать рожала ребенка исключительно для себя, от коллеги по работе. Кто же знал, что появление на свет мальчика произойдет параллельно с большой трагедией.

Смерть всей семьи Светланы стала шоком для ее друзей и близких. Фото: предоставлено друзьями семьи

После того, как о душераздирающей истории рассказали городские СМИ, на связь с аппаратом детского омбудсмена связались двое: тетя Кирея из Мордовии и его предполагаемый отец. Второму, чтобы доказать свое родительство, понадобилось сделать ДНК-экспертизу, поскольку мать малыша не назвала имя папы даже врачам. Результаты теста постарались сделать в кратчайший срок. И вот результат.

- Генетическая экспертиза показала, что потенциальный отец ребенка не является его биологическим родителем. Таким образом, ребенка в ближайшее время передадут тете, проживающей в Республике Мордовия, - сообщил пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу Александр Попейко.

Добавим, что сейчас Кирею уже 4,5 месяца. Он появился на свет недоношенным, но теперь поправился. Мальчик чувствует себя хорошо и пока находится в доме ребенка.

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