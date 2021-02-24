Апелляция осужденных за теракт в метро Петербурга началась с видеообращения к президенту

На первом же заседании по существу Шохиста Каримова, приговоренная к 20 лет общего режима, обратилась к Владимиру Путину «и ко всему миру». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Апелляционный процесс по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года, в котором погибли 16 человек, начали рассматривать по существу в Апелляционном военном суде в подмосковной Власихе. К этому моменту Фемида готовилась последние полгода, а апелляционные жалобы осужденные подали еще в начале 2020-го – вскоре после оглашения им приговора.

Тогда, в декабре 2019 года, из 11 человек, признанных террористами и пособниками смертника Акбарджона Джалилова, один получил пожизненный срок, остальные – от 19 до 28 лет заключения, в сумме 223 года тюрьмы на десятерых.

В Апелляционный военный суд дело поступило в октябре прошлого года, процессом руководит судья Олег Егоров. 20 февраля он огласил суть приговора суда первой инстанции и апелляционных жалоб: их около 20 – от всех приговоренных и от защиты, которая на сегодня включает уже полтора десятков адвокатов.

Процесс проходит в закрытом режиме, заседания ведут при помощи видеотрансляций: подмосковный суд дистанционно связывается с защитниками и с осужденными, 10 из которых не покидают «Кресты», а одиннадцатая – Шохиста Каримова – содержится в женском сизо №5 на Арсенальной в Санкт-Петербурге. Адвокаты жалуются на плохое качество видеосвязи и аудиофиксации (при том, что процесс идет с участием переводчика с узбекского и таджикского).

На первом же заседании по существу Шохиста Каримова, приговоренная к 20 лет общего режима, обратилась к президенту России Владимиру Путину «и ко всему миру».

– Я пять лет уже провела за решеткой ни за что. За что я должна мучиться? – расплакалась Каримова. – Я рада, что народ понял, что моей вины нет. Но где закон? Где справедливость? Где доброта?

Шохиста напомнила, что она мать троих детей, которые после ее заключения остались одни.

– Я не железная женщина, не могу это выдержать. Но держусь все еще ради детей и ради того, чтобы успеть встретиться со своей пожилой мамой, – призналась Каримова. – А иначе меня давно не было бы в живых…

Завершая речь, Шохиста попросила своего адвоката передать ее обращение Путину и заявила, что «ни с кем больше общаться не хочет».

– Обращение в формате видео уже опубликовано, но в адрес президента пока не направлено, – сообщил «Комсомолке» защитник Каримовой Виктор Дроздов. – Сейчас мы решаем, куда именно его отправить – в Администрацию президента либо же в Управление президента по работе с обращениями.

Сколько продлится процесс на этот раз, Дроздов предугадать не берется. Но не исключает, что в совещательную комнату апелляционный суд может удалиться уже в марте. До тех пор заседания будут проходить в бодром режиме, по вторникам и пятницам. Следующее назначено на 26 февраля.

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