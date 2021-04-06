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Общество6 апреля 2021 13:25

Глава СК попросил пересмотреть приговор мужчине, напавшему на полицейских в Петербурге во время митинга

Инцидент произошел 31 января 2021 года на Сенной площади
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Приговор мужчине, напавшему на стражей порядка, может быть пересмотрен.

Приговор мужчине, напавшему на стражей порядка, может быть пересмотрен.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал опротестовать приговор мужчине, который напал на сотрудников полиции во время несогласованного митинга в центре Петербурга, прошедшего 31 января.

- На днях в Санкт-Петербурге суд приговорил уроженца Архангельска, напавшего на сотрудников правоохранительных органов, к условному лишению свободы сроком на 1,5 года. Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько, - отмечает пресс-служба Следкома. - Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

По данной статье предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы. Александр Бастрыкин отметил, что столь мягкий приговор может вызвать сомнение в эффективности профилактики преступлений. Нарушители порядка, почувствовав безнаказанность, могут и дальше преступать закон, не боясь условных сроков.

Глава СК поручил подчиненным проанализировать вынесенный приговор, соотнести его с зафиксированными нарушениями закона и представить ему доклад о возможности обжаловать приговор на предмет ужесточения.

Напомним, что во время несогласованного мероприятия в стражей порядка летели снежки, а одному из полицейских пришлось достать пистолет, дабы остановить особо активных митингующих.

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