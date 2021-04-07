Новый центр выдачи паспортов болельщика на ЕВРО-2020 открылся в Петербурге

В Петербурге открылся новый центр выдачи паспортов болельщика на ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в среду, 7 апреля 2021 года, открылся новый центр выдачи паспортов болельщика на ЕВРО-2020. Этот документ будет необходим всем зрителям для посещения футбольных матчей, которые пройдут будущим летом.

- Паспорт болельщика или FAN ID - это небольшой заламинированный бланк, в котором указаны персональные данные и фотография его владельца. Его надо оформить каждому зрителю, который купил билет на матчи, - рассказали в Смольном.

Получить паспорт можно совершенно бесплатно. Он оформляется один раз и дает право посещать все матчи, которые будут проходить в Петербурге.

Что касается иностранных гостей, то они смогут въехать в Россию по паспорту, а также FAN ID либо физическому бланку, либо оформленному в электронном виде. При этом визу оформлять не обязательно.

Новый центры в Петербурге открылся на втором этаже в ТЦ "Питерлэнд" на Приморском проспекте. Еще один работает в ТЦ "Пассаж" на Невском проспекте, дом 48. Он тоже расположен на втором этаже. Центры работаю со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

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