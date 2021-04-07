Директора Дома ветеранов в Петербурге арестовали за крупную взятку

Директор Дома ветеранов в Петербурге арестован за получение взятки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге арестовали директора Дома ветеранов и труда №1, обвиняемого в получении крупной взятки. Как оказалось, под стражу мужчину взяли еще 18 марта, однако об этом стало известно только в среду, 7 апреля 2021 года.

- В ходе расследования было установлено, что с 9 февраля по 4 марта 2014 года директор учреждения договорился с двумя руководителями компании ООО "РоссРента" и получил от них в качестве взятки квартиру, расположенную в центре города, в доме 9/24 на Спасском переулке, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Отмечается, что жилье на тот момент стоило 4,8 миллиона рублей, однако директор Дома ветеранов, оформляя недвижимость на свою супругу, заплатил за нее всего 1 миллион рублей.

По версии следствия, обвиняемый имел договор с учредителями компании "РоссРента" на размещение пенсионеров в Доме ветеранов войны и труда №1 для постоянного проживания в отдельные квартиры.

Обвиняемый был задержан 17 марта 2021 года. Его защитник против ареста возражал и просит поместить своего клиента под домашний арест. Однако мужчину отправили под стражу до 16 мая.

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