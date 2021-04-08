«Эспресска» все: в Петербурге закрылось первое в России фем-кафе, куда со скандалом не пустили Милонова

Фем-кафе "Симона" закрылось в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Эпохальное событие произошло в Петербурге. В городе полностью закрылся коворкинг, он же кафе только для женщин «Симона», прогремевший на всю страну в 2019 году. Тогда против запрета на вход мужчинам боролся депутат Виталий Милонов, но и он не смог проникнуть в обитель феминизма. Последнее время доходы с продажи «эспресски» и «капучинессы» не отбивали затрат, да еще и в коллективе кафе начались трения.

- Пришло время печальных новостей, поскольку нас то и дело спрашивают, когда можно будет прийти в «Симону». Расскажем о том, почему этого не случится с самого начала. Два года назад мы выяснили, что финансы наши подошли к концу, и мы стоим перед перспективой закрытия площадки. В то же самое время к нам пришла девушка, которая сочувствовала Ребрам, и, помимо всего прочего, мечтала открыть свою кофейню, будучи профессиональной баристой. И мы решили, что можем совместить приятное с полезным: чью-то мечту и возможность заработать на аренду, оставив все вечерние мероприятия бесплатными, - сообщает паблик фем-движения «Ребра Евы».

Доходы приносила только кофейня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Два года назад – момент открытия кафе, ставшего скандально известным, в том числе благодаря визиту Милонова и последующему инциденту с перцовым газом, которым феминистки залили мужчин, пытавшихся поздравить сотрудниц «Симоны» с 8 марта.

- В первый месяц, когда выстрелил медиа-повод, нам удалось заработать 60 тысяч. В следующий - 20. Дальше наш доход коворкинга съехал примерно до 5 тысяч в месяц, при зарплате координаторке в 30 тысяч, - отмечают феминистки.

Одновременно с этим начались недопонимания с той самой баристой и «координаторкой» Светланой. Она просила не вмешиваться в ее деятельность и сама работала с волонтерами.

Коворкинг не отбивал затраты на аренду помещения. Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Потом был локдаун из-за пандемии, когда кафе и коворкинг были закрыты. И лишь осенью 2020 года пространству удалось вновь начать работу. Но ни больше денег, ни меньше проблем не стало. Посетители часто оказывались перед закрытыми дверями.

- Начали происходить странные дела. Светлана то и дело сообщала, что она выгорела и устала, и закрывала коворкинг на неделю каждый месяц. При том, что его рабочее время составляло 4 часа в день. Мы все, зная как тяжело выгорание, всегда были готовы подежурить. Но это не помогало. Посетительницы, даже в рабочее время, постоянно сталкивались с закрытыми дверями, включая матерей с младенцами, которым приходилось мерзнуть на улице зимой, - объясняют ситуацию в «Ребрах Евы».

Сказка для девочек кончилась. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кончилось все тем, что стороны разругались из-за денег: «По счастливой случайности все только что полученные нами фестивальные деньги в тот момент находились у Светланы», а часть мероприятий оказалась сорвана. Светлана уволилась и теперь коворкинг закрыт.

Впрочем, сейчас организаторы «Симоны» ищут новые пути развития и вполне вероятно, что женское пространство в Фонарном переулке заработает снова.