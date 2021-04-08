Температура за 40, билась в судорогах: Умирающего детеныша тюленя спасли под Петербургом

Детеныша тюленя, бьющего в судорогах, спасли под Петербургом Фото: принтскрин видео.

В Фонд друзей балтийской нерпы Санкт-Петербурга поступила вторая за эту весну маленькая пациентка. В среду, 7 апреля 2021 года, жители поселка Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области заметили на берегу Финского залива еле живого детеныша серого тюленя. Девушка Александра вместе со своей мамой обнаружили бедолагу, которая явно была очень истощена и сразу же позвонили на горячую линию Фонда, чтобы вызвать подмогу.

- Славная Александра и ее мама не давали бедолаге сбежать в воду до приезда подмоги, - рассказали зоозащитники.

Если бы тюлень уполз от людей, скорее всего он бы уже не выжил.

Когда малышку привезли в Фонд, она потеряла сознание Фото: принтскрин видео.

В Фонд ластоногую привез доброволец по имени Антон, на счету которого, как оказалось, уже несколько доставленных в прошлом году тюленят. Мужчина подоспел с малюткой как раз вовремя, так как у детеныша уже была нарушена координация движений.

- Сразу после приезда малышка потеряла сознание и у нее начались судороги. Температура тела у тюленьки была очень высокая, больше 40 градусов, - посетовали в Фонде.

Вывести из обморочного состояния маленькую пациентку ветеринаром все же удалось, хоть и не без трудностей. Сейчас появилась надежда ей помочь. Возраст тюленя и вес в Фонде пока не уточняют. Сейчас малышка находится в специальном карантинном боксе под пристальным присмотром ветеринаров.

Первого малыша в этом году нашли в Усть-Луге / Фото: Водоканал

В этом году это пока второй тюлень, который попал в Фонд. Первого малыша нашли 1 апреля в Усть-Луге. Благодаря тому, что минувшая зима была холодной, у нерп и тюленей были хорошие условия для вскармливания детенышей.

Специалисты напоминают, что самостоятельно брать на руки животное нельзя. Важно позвонить по телефону горячей линии фонда 8 (812) 699-23-99 и, по возможности, дождаться специалиста.

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