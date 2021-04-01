Истощенного детеныша тюленя спасли на берегу Финского залива под Петербургом

Первого в 2021 году детеныша тюленя спасли под Петербургом / Фото: Водоканал

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих Санкт-Петербурга поступил первый в этом году ластоногий пациент. В ночь на 1 апреля 2021 года истощенного малыша привезли к специалистам, которые теперь будут выхаживать его. Им оказался детеныш тюленя, которого в тяжелом состоянии нашли на берегу Финского залива.

- Вечером 31 марта на горячую линию Центра обратились сотрудники порта Усть-Луга, которые сообщили, что на берегу Финского залива находится детеныш тюленя, - рассказали в "Водоканале", на территории которого располагается Центр.

Малыш оказался в два раза меньше положенной нормы Фото: принтскрин видео.

Спасать детеныша выехали сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы". Директор и ветврач организации Вячеслав Алексеев осмотрел малыша - это оказался самец возрастом около 3,5-4 недель. При положенных в этом возрасте 35 килограммов, тюленьчик весил всего 15 килограммов.

- Детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс, где он будет проходить дальнейшее лечение, - пояснили на предприятии.

Теперь малыша будут выхаживать. В центре он останется до тех пор, пока не окрепнет, а после его вернут обратно в Финский залив.

Зима 2020-2021 года была морозной, что благоприятно для тюленей и нерп, так как они смогли на льдах выкормить свое новое потомство. Тем не менее, весной в окрестностях Петербурга есть вероятность встретить малыша, который нуждается в помощи. Специалисты напоминают, что самостоятельно брать на руки животное нельзя. Важно позвонить по телефону горячей линии фонда 8 (812) 699-23-99 и, по возможности, дождаться специалиста.

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